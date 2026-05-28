El Hospital Virgen del Rocío (Sevilla) se suma al Día Sin Tabaco con su lema 'Si no lo haces por ti, hazlo por nosotros'

El Hospital Virgen del Rocío se suma al Día Sin Tabaco con su lema 'Si no lo haces por ti, hazlo por nosotros'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR), perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, van a participar este viernes en mesas informativas que, con motivo del Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo), se instalan este año en la entrada del Hospital General y del Hospital Infantil.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, con el lema 'Si no lo haces por ti, hazlo por nosotros', este año tiene especial implicación la actividad en el Hospital Infantil. Con este fin se ha involucrado a la escuela del hospital para que los pacientes crearan la cartelería y participaran en el vídeo de concienciación. El objetivo es que los menores sean los portavoces del mensaje, apelando a la responsabilidad de los padres y del personal.

Además, Medicina Preventiva realizará una captación activa de fumadores para la vacunación contra el neumococo. Asimismo, se van a poner en marcha 'Patrullas Hospitalarias'. Profesionales identificados recorrerán los puntos negros con cooxímetros para realizar mediciones de monóxido de carbono a los fumadores y ofrecer información.

La 'Comisión Libre de Humos' del HUVR es la impulsora de todas estas actividades y trabaja para la obtención de la acreditación Nivel Plata de excelencia, reconocimiento otorgado a centros sanitarios y hospitales por cumplir con altos estándares en la Red de Centros Libres de Humo.

La medida más eficaz para mejorar la salud pulmonar es reducir el consumo de tabaco, pero también, la exposición al humo de tabaco ajeno, sobre lo que detectan que aún hay algunas reticencias. De hecho, aún se sigue subestimando que el control del tabaco resulta vital para garantizar una buena salud pulmonar, a pesar de las sólidas pruebas de los daños que ocasionan los cigarrillos.

Para ello, el hospital dispone de una unidad de Deshabituación Tabáquica que atiende más de 5.000 consultas en las que ofrece al fumador un tratamiento multicomponente con soporte psicológico y farmacológico.

Por otro lado, el compromiso del HUVR en la lucha contra el tabaco va más allá y es miembro a la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo, que está adherida desde sus inicios a la Global Network For Tobacco Free Health Services.