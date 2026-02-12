El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha vacunado a más de 1.800 recién nacidos contra el virus de la bronquiolitis

Vacunación de un recien nacido contra el virus de la bronquiolitis en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. - HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Virgen del Rocío, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha desarrollado desde el mes de octubre una amplia campaña de inmunización estacional frente a gripe, COVID-19 y virus respiratorio sincitial (VRS, principal causa de bronquiolitis y neumonía en lactantes).

Según ha destacado la Junta de Andalucía en una nota, esta estrategia ha permitido inmunizar a más de 3.600 personas entre recién nacidos, alumnos universitarios, investigadores, personal de contratas, convivientes de pacientes y pacientes ingresados y ambulatorios.

Entre las inmunizaciones, el Gobierno andaluz ha señalado que en esta campaña 2025-2026 ya hay 1.845 recién nacidos inmunizados frente a VRS (94,8%) y 70 niños menores de dos años pertenecientes a grupos de riesgo; mientras que para la gripe se han vacunado 567 alumnos universitarios de ciencias sanitarias (80,5%); 249 investigadores (60%); 47 trabajadores de contratas; 34 convivientes de pacientes hospitalizados; además de 857 pacientes de riesgo captados en consultas específicas de inmunización o durante su ingreso hospitalario.

Con respecto a la vacunación de Covid, se ha inmunizado a 172 niños menores de 12 años y 485 adultos con patologías de riesgo.

En relación a estos datos, la Junta de Andalucía ha reconocido "la dedicación y el liderazgo" del equipo de Enfermería de la Unidad de Medicina Preventiva y Salud Pública. "Acercar la vacunación al lugar donde las personas estudian, trabajan o reciben asistencia es la clave para mejorar las coberturas y proteger a quienes más lo necesitan", ha destacado la directora de la Unidad de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospitalla, la doctora Raquel Valencia, que ha añadido que "la colaboración con la Universidad y las distintas áreas del centro ha sido fundamental para lograr estos resultados".

La dirección del hospital y el Servicio de Medicina Preventiva han subrayado la necesidad de "seguir fortaleciendo el compromiso institucional y asistencial en la inmunización de pacientes hospitalizados, integrándola como parte esencial de las políticas de seguridad del paciente y calidad asistencial dado que se había detectado que la cobertura vacunal frente a la gripe de pacientes hospitalizados a primeros del pasado diciembre en menores de 4 años y mayores de 60 años era menor al 65%".

"Cada ingreso hospitalario es una oportunidad para prevenir enfermedades graves y evitar complicaciones. Apostar por la vacunación intrahospitalaria es apostar por la salud y la seguridad de nuestros pacientes", ha señalado la doctora Valencia.