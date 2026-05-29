La Junta acerca el circo a las aulas como herramienta pedagógica en el CEIP San José Obrero de Sevilla

Archivo - Proyecto 'Circápolis: Circo en el Aula' en el CEIP San José Obrero de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de alumnos de 5º de Primaria del CEIP San José Obrero de Sevilla han compartido este viernes lo aprendido en las últimas semanas en el proyecto 'Circápolis: Circo en el Aula'. Se trata de una iniciativa de circo social desarrollada durante el tercer trimestre del curso que forma parte del Programa Andaluz de Arte y Educación de las Consejerías de Cultura y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, coordinada por Noletia, especializada en gestión de proyectos culturales como Circada, cuya XIX edición comienza esta semana en Sevilla.

Valores como la creatividad, cooperación, la confianza, la escucha activa o la inclusión se han ido trabajando en el alumnado a través del circo, empleado aquí como herramienta pedagógica y socioeducativa, según ha informado la Junta en una nota.

Durante 16 sesiones, los niños han ido aprendiendo distintas técnicas circenses que han integrado en un proyecto escénico final presentado hoy a la comunidad educativa del centro. Las distintas jornadas de trabajo en el aula han combinado el aprendizaje técnico con la creación colectiva, favoreciendo un espacio de experimentación en el que el alumnado ha podido expresar sus inquietudes, reforzar su autoestima y consolidar vínculos dentro del grupo.

Se han distinguido dos momentos: una primera fase de acercamiento para conocer las distintas técnicas circenses; y una segunda centrada en la preparación de la muestra final, en la que se ha adaptado la metodología al progreso psicomotriz y social del grupo, favoreciendo el desarrollo técnico de pequeñas escenas y la exploración creativa a partir del imaginario del alumnado y sus vivencias personales.

El proyecto ha contado además con la implicación del profesorado, que ha recibido formación específica para incorporar herramientas del circo en la práctica educativa. Asimismo, 'Circápolis: Circo en el Aula' ha contribuido a un mayor conocimiento del circo no solo como disciplina artística, sino también como herramienta pedagógica tanto entre el alumnado como entre el profesorado, que ha recibido formación específica.

La coordinación pedagógica ha estado a cargo de Germán López, mientras que las sesiones con el alumnado han sido desarrolladas principalmente por Iñaki Erdocia y Álvaro Pérez, con la colaboración puntual del artista y pedagogo Federico Padial.

Como complemento al trabajo en el aula, el alumnado ha participado además en una experiencia cultural vinculada al ámbito circense, incluyendo la asistencia a una función de 'Kurios', de Cirque du Soleil, y la prevista visita al Festival Circada en el Teatro Alameda. Ambas acciones complementarias refuerzan el contacto directo con el contexto profesional y la realidad escénica y favorecen la integración de lo aprendido en el aula.

PROGRAMA ANDALUZ DE ARTE Y EDUCACIÓN

En la provincia de Sevilla se están llevado a cabo distintas iniciativas multidisciplinares en otros centros escolares. Así, la próxima semana, el alumnado del CEIP Maestro Antonio Reyes Lara tendrá la muestra final de 'Sonidos propios.

Laboratorio de creación sonora e identitaria' que ha desarrollado el guitarrista y compositor musical José Torres Vicente; mientras que en el CDPEE Pablo Montesinos se pondrá en escena 'Con otro sentido', de la asociación Flamenco Inclusivo José Galán.

Durante 2026, un total de 37 centros educativos andaluces participan en el Programa Andaluz de Arte y Educación con el objetivo de favorecer el acceso del alumnado al arte y la cultura a través de experiencias creativas y participativas. El programa fomenta además el pensamiento crítico, la inclusión, la participación activa y el acercamiento del alumnado a las prácticas culturales contemporáneas.