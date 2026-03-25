La Junta de Andalucía autoriza el uso de 685 millones de remanentes para ayudas a explotaciones afectadas por temporales

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, y el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, comparecen en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz ha autorizado en su reunión de este miércoles, 25 de marzo, el uso de 685 millones de euros de los remanentes de tesorería para la concesión de ayudas para las explotaciones ganaderas extensivas y las explotaciones agrícolas dañadas por el 'tren de borrascas' registrado en Andalucía a finales del pasado mes de enero de 2026.

La generación de crédito se fundamenta "en la necesidad de garantizar la continuidad de la actividad económica en las explotaciones afectadas por la sucesión continuada de borrascas de alto impacto, que dieron lugar a precipitaciones extraordinarias y persistentes con acumulados de entre los 300 y 400 litros por metro cuadrado en amplias zonas de Andalucía", según se detalla en la referencia del Consejo de Gobierno, tras cuya reunión ha comparecido en rueda de prensa para informar de este asunto el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco.

Desde la Junta han remarcado que las lluvias de dichas borrascas provocaron afecciones "muy severas" en la red de caminos rurales, con "numerosos tramos destruidos o intransitables, pérdida de firmes, colapso de cunetas, pasos de agua y obras de drenaje, así como situaciones de aislamiento temporal de explotaciones, dificultando gravemente el acceso a parcelas agrícolas y ganaderas, la realización de labores esenciales y el normal desarrollo de la actividad agraria".

De esta manera, el Gobierno andaluz ha acordado una generación de crédito de hasta 75 millones de euros para la concesión de ayudas directas dirigidas a "compensar a las personas titulares de explotaciones ganaderas extensivas gravemente afectadas por las pérdidas de renta como consecuencia de la destrucción de las estructuras productivas de sus explotaciones".

De esta forma, según valoran desde la Junta, "se posibilita la continuidad de su actividad económica, el mantenimiento del empleo agrario y la revitalización de la economía local, evitando el despoblamiento rural y garantizando el abastecimiento de los mercados".

De la misma manera, se realiza una generación de crédito de 500 millones de euros para la concesión de unas ayudas directas a las personas titulares de las explotaciones agrícolas ubicadas en zonas "gravemente afectadas" por las inundaciones, con el objetivo de "compensarles por las pérdidas de renta ocasionadas por la destrucción total o parcial de la producción agrícola y de las estructuras productivas en sus explotaciones".

La última generación de crédito por importe de 110 millones de euros, con cargo también a los remanentes de tesorería, se destina a una línea de ayudas específica para "compensar a las personas o entidades que, teniendo sus explotaciones agrícolas fuera de esta zona delimitada por la administración, se hayan visto asimismo gravemente afectadas por el paso de las borrascas y hayan registrado importantes pérdidas en sus producciones y estructuras productivas como consecuencia de las inundaciones y el desbordamiento de cauces fluviales o por los fuertes vientos asociados a dichas borrascas".

También se incluye en este apartado a aquellas personas titulares de explotaciones agrícolas situadas dentro de la zona delimitada como "gravemente afectada por inundaciones", que hayan sufrido "pérdidas de especial intensidad".

A preguntas de los periodistas, el consejero ha explicado que el próximo 1 de abril "se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la orden de aprobación de estas ayudas, y el 17 de abril empezará el plazo para presentación de solicitudes, que está previsto sea de diez días hábiles, con el objetivo de tener el 5 de junio la publicación de la propuesta provisional de la resolución de concesión" en el BOJA, y ya el 1 de julio la resolución de "concesión definitiva" de las ayudas a los beneficiados con las mismas.