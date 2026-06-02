La Junta de Andalucía ofrece asesoramiento gratuito sobre sostenibilidad y eficiencia a establecimientos turísticos

La directora general de la Promoción y Fomento del Turismo y la Hostelería, Gemma del Corral, en uno de los cursos que complementan este proyecto celebrado este martes en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior está desarrollando el programa 'Turismo de Andalucía, una industria eficiente', en el que ofrece a los establecimientos turísticos de la comunidad asesoramiento técnico personalizado y gratuito en materia de sostenibilidad y eficiencia con el objetivo de garantizar la competitividad del destino y sus empresas.

La directora general de la Promoción y Fomento del Turismo y la Hostelería, Gemma del Corral, en uno de los cursos que complementan este proyecto celebrado este martes en Sevilla, ha incidido en la necesidad de adaptarse a nuevos perfiles de viajeros, que "valoran cada vez más aspectos como la eficiencia energética, el uso responsable del agua, la reducción de residuos y el compromiso ambiental de los establecimientos".

Del Corral ha destacado además en una nota de prensa enviada por la Junta que avanzar en sostenibilidad "no sólo responde a una demanda creciente, sino que también significa reducir costes, optimizar recursos y fortalecer la capacidad de las empresas turísticas para afrontar los retos futuros de esta industria".

En este sentido, ha subrayado el enfoque aplicado del programa, ya que, más allá de los propios contenidos e información sobre la materia, se ofrece a las empresas "herramientas, asesoramiento y formación útil para que los establecimientos sean más eficientes, más competitivos y resilientes".

Durante la jornada, que se realiza de forma similar en las ocho provincias durante estas semanas, los profesionales participantes trabajan precisamente en tres ámbitos estratégicos del proyecto, como son eficiencia energética, gestión del agua y economía circular. La directora general ha apuntado que "estas materias, conectadas entre sí, se orientan a gestionar mejor los recursos y a la mejora de la competitividad en el día a día de los establecimientos".

"La transformación real ocurre cuando llega a las decisiones concretas que se toman y Andalucía quiere acompañar al sector en este proceso", ha señalado. Las sesiones contemplan 18 cursos presenciales en las ocho provincias como acciones complementarias al programa de asesoramiento técnico individualizado, eje principal de la iniciativa, que se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos Next Generation EU dentro del Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico.

La iniciativa persigue reforzar la capacitación del sector y favorecer que los propios profesionales actúen como agentes de sensibilización entre los visitantes, contribuyendo a extender una cultura de turismo responsable tanto entre empresas como entre clientes y ciudadanía.

Además, se contribuye así a generar una red de establecimientos comprometidos con la sostenibilidad que actúen como referentes y agentes de cambio dentro del sector turístico andaluz, favoreciendo el intercambio de experiencias y la extensión de modelos de gestión más eficientes y respetuosos con el entorno.