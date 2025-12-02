La Junta anuncia que el acto único de mamografía, ecografía y biopsia estará implantando en el primer trimestre de 2026

Archivo - Una señora con ayuda de una enfermera se hace una mamografía. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este martes que el acto único de mamografía, ecografía y biopsia en los casos de "altas sospechas" de cáncer de mama --BI-RADS (Sistema de Datos e Informes de Imágenes de Mama) 4 y 5-- estará implantado en el primer trimestre de 2026 toda vez que la instrucción se está "ultimando".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Antonio Sanz se ha comprometido también a que dentro de "pocos días" se presenten las primeras conclusiones de los trabajos desarrollados por la comisión de cribados, concretamente, el referido a la "homogeneización" de los protocolos. El acto único fue una de las promesas hechas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el debate del Estado de la Comunidad. "Todo en un solo día para evitar la lógica ansiedad que genera la espera de esas pruebas", insistía Moreno.

Igualmente, anunciaba "una nueva ayuda para la adquisición de prótesis capilares en tratamientos de quimioterapia" y ha asegurado que se establecerán protocolos "iguales" en todos los hospitales públicos de Andalucía. Con estas medidas, el Gobierno de Moreno responde a algunas de las peticiones hechas por escrito por la Asociación Amama para que se incorporaran al proyecto de Ley de Presupuestos de Andalucía para 2026 que está en tramitación parlamentaria.

En relación con el requerimiento hecho a Amama para que facilitara los datos de los 4.000 casos que asegura la asociación que tiene de mujeres afectadas por los fallos del cribado del cáncer de mama, el consejero Sanz ha señalado que "seguimos reclamando la información" porque "no cabe apelar a la protección de datos" tras la "alarma social" creada. No obstante, ha dicho, "estamos ya en otro estadio. Ya no son casos sino llamadas telefónicas. Hombre, no es lo mismo".