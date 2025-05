Andalucía prevé que su presupuesto ronde los 50.000 millones de euros en 2026, "año electoral"

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha anunciado este miércoles que el presupuesto de la comunidad para 2026, el último año de la legislatura, se acercará o incluso podría "superar" los 50.000 millones de euros.

Así lo ha manifestado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha informado de que ya ha firmado la orden de elaboración del presupuesto de 2026, que será un año "electoral", puesto que las elecciones autonómicas tocarían en junio de ese ejercicio.

Ha señalado que el presupuesto de 2026 "puede que supere los 50.000 millones de euros".

"Todo indica, por la progresión del presupuesto en los últimos años, que, dado que en este 2025, el presupuesto de la Junta es cercano a los 49.000 millones de euros, el presupuesto del año 2026 lo normal es que se acerque y roce los 50.000 millones", ha dicho.

Ha indicado que la sanidad, la educación y la dependencia seguirán siendo el "principal objetivo de gasto", sin "olvidar" las políticas empresariales y de creación de empleo.

"Por lo tanto, cumplimos con lo que dijimos y cumplimos, que es casi más importante, cumplimos con la ley y con la obligación de llevar un presupuesto al Parlamento; no todos los Gobiernos pueden decir lo mismo", ha señalado la consejera.

ENTREGAS A CUENTA

De otro lado, respecto a si tienen alguna novedad del Gobierno central sobre las entregas a cuenta pendientes de pago, ha señalado que no la tienen y ha considerado que el Ministerio de Hacienda lo que tendría que hacer es aprobar "un decreto con la actualización, porque, a fecha 30 de abril, lo que se le debe a Andalucía son ya 1.200 millones de euros".

Ha querido dejar claro que, no obstante, Andalucía "no tiene problemas de tesorería" y se está "pagando bien a nuestros proveedores, pero ya hay comunidades autónomas que empiezan a tener problemas de tesorería" porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "no quieren solucionar un problema que ellos mismos han creado".

Según España, "lo normal es que las entregas a cuenta estuvieran actualizadas en los presupuestos generales del estado", pero si "no hay presupuestos no es culpa de las comunidades autónomas, sino que es culpa del Gobierno".

Ha insistido en que es el Gobierno central "el que tiene que promover una solución aprobando un decreto específico para actualizar las entregas a cuenta y para no asfixiar a las comunidades autónomas".