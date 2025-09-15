La Junta arranca el curso en los 32 Centros de Participación Activa con más de 15.000 beneficiarios en Sevilla

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 15.000 personas mayores de la provincia de Sevilla se beneficiarán durante el curso 2025/2026 de un total de 33.240 horas de actividades, puestas en marcha por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación territorial en Sevilla, en los 32 Centros de Participación Activa de Sevilla.

Según una nota de prensa de la Junta de Andalucía, se han incrementado en casi un 25% las horas destinadas al desarrollo de talleres en los CPA de la provincia.

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Sevilla, María Luisa Cava, ha inaugurado el curso destacando el potencial de estos espacios para luchar contra la soledad no deseada y propiciar el envejecimiento activo, al tiempo que ha insistido en la importancia de potenciar las políticas en favor de las personas mayores desde un punto de vista participativo e integrador.

En este sentido, Cava ha subrayado que los centros de participación activa representan un recurso fundamental, con múltiples beneficios para la salud y, por ello, la Junta busca que los CPA de la provincia cuenten con espacios cómodos, accesibles, una amplia cartera de servicios y talleres que pongan en el centro a la persona.

Los talleres, que tienen como finalidad mejorar la integración social, las relaciones de convivencia y la participación de las personas mayores en la comunidad, se han diseñado atendiendo a las necesidades específicas de usuarios, incluyendo diferentes propuestas en las áreas de inteligencia emocional, cultural, artística, salud física y mental, nuevas tecnologías o promoción de autonomía personal.

Asimismo, la delegada ha puntualizado que, junto a los recursos ofrecidos en los propios centros de participación activa de la provincia, se suman otras herramientas puestas en marcha por el Ejecutivo de Juanma Moreno, a fin de combatir la soledad no deseada, como del teléfono gratuito 900 100 300.

Este teléfono, disponible desde el pasado 30 de junio, es una vía de escucha y atención donde un equipo de profesionales orienta a la persona mayor hacia el servicio público andaluz que mejor pueda ayudarle.