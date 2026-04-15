La Junta celebra que Andalucía reduce 40 días la espera para el especialista y deja de liderar la demora sanitaria

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SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha celebrado que la comunidad "ha dejado de ser la región donde más tiempo se esperaba para ser atendido por un médico especialista", pues en diciembre de 2018, la demora media para una consulta con el especialista era de 176 días, cuando Andalucía encabezaba el ranking nacional. En diciembre de 2025, esa cifra se había reducido hasta los 136 días, lo que supone 40 días menos.

Los datos provisionales comparativos entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 "confirman así una mejora estructural tanto en el volumen de pacientes fuera de plazo como en los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas", según han respondido fuentes de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a Europa Press, tras la publicación de los datos del Ministerio de Sanidad.

Asimismo, Andalucía ha pasado de ocupar el último lugar a escalar cuatro posiciones en el ranking, situándose por delante de Canarias, Navarra y Aragón. En paralelo, el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica también ha disminuido, pasando de 214 días en diciembre de 2018 a 173 días en diciembre de 2025, es decir, 41 días menos.

En los procesos quirúrgicos estructurales, Andalucía ha registrado una mejora superior a la media nacional en todos los indicadores entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, periodo posterior a la puesta en marcha del Plan de Garantías Sanitarias. En términos porcentuales, el número de pacientes pendientes se ha reducido un 16,75% en Andalucía, frente al 4,26% de descenso registrado en el conjunto de España.

En cuanto a la demora media, la comunidad ha recortado los tiempos en 37 días, mientras que la media nacional lo ha hecho en 10. El porcentaje de pacientes con más de seis meses de espera también ha descendido un 14,3% en Andalucía, más del doble de la reducción estatal, situada en el 4,2%. Actualmente, el 11,8% de los pacientes andaluces supera los seis meses de espera, frente al 13% de la media nacional. Por su parte, la tasa de pacientes pendientes por cada 1.000 habitantes ha bajado un 1,46% en Andalucía, situándose prácticamente en la media del Sistema Nacional de Salud, que solo ha mejorado un 0,45%.

En el caso de las consultas externas, el número total de pacientes en lista de espera se ha reducido en 20.377 personas en Andalucía, mientras que en el conjunto de España ha aumentado en 250.812 pacientes, comparando los datos de diciembre de 2025 con los de diciembre de 2023, coincidiendo con la puesta en marcha del Plan de Garantías Sanitarias.

En términos relativos, las listas de espera han descendido un 2,33% en Andalucía, mientras que en el conjunto del país han aumentado un 6,56%, lo que refleja una evolución opuesta. En cuanto a la demora media, Andalucía ha reducido los tiempos de espera en siete días, frente al incremento de un día registrado a nivel nacional, lo que supone una bajada del 5% en la comunidad y un aumento del 1% en el conjunto del país. Además, el porcentaje de pacientes que esperan más de 60 días para una consulta se sitúa en el 57,1% en Andalucía, por debajo de la media nacional, que alcanza el 61,5%.

EL PLAN DE GARANTÍA SANITARIA "ESTÁ FUNCIONANDO"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado que estos datos "confirman que el Plan de Garantía Sanitaria está funcionando y que Andalucía avanza en la buena dirección, con una mejora real y sostenida de la accesibilidad quirúrgica". Según ha señalado, "no se trata de un efecto puntual, sino del resultado de una organización más coordinada, una gestión más anticipativa y una priorización clínica más estructurada".

Además, el titular de Sanidad ha tenido palabras de agradecimiento al personal de la sanidad pública, poniendo en valor que "esta evolución ha sido posible gracias al compromiso de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que han sostenido la actividad, reorganizado agendas y priorizado con rigor clínico para llegar antes a más personas; a todos, nuestro reconocimiento", ha dicho.

Sanz ha subrayado que el sistema sanitario andaluz "está atendiendo a más personas y llegando antes al diagnóstico, lo que incrementa de forma natural las indicaciones quirúrgicas, sin que ello haya impedido mejorar los indicadores de espera". "Actualmente más ciudadanos acceden al sistema y son valorados con mayor rapidez, lo que genera más indicaciones quirúrgicas", ha afirmado.

El consejero ha recordado además que esta mejora se ha producido en un contexto de "alta presión asistencial y con condicionantes relevantes", como el incremento de la cirugía urgente, oncológica y de trasplantes, ámbitos que el sistema público prioriza de "manera inequívoca". "En Andalucía se opera primero lo que salva vidas, y eso también es calidad y equidad", ha remarcado.

Finalmente, Sanz ha señalado que el objetivo para los próximos meses es "consolidar y acelerar" esta tendencia positiva. "Seguiremos reforzando la gestión clínica, la coordinación territorial y la previsión, porque nuestro compromiso es claro: ofrecer a los andaluces una sanidad pública más accesible, más eficiente y más humana", ha apostillado.

UNA REDUCCIÓN DE CASI EL 2% EN PACIENTES PENDIENTES

En paralelo, el SAS continúa avanzando en la mejora de la lista de espera de consultas externas, pues los datos del cierre de diciembre de 2025 reflejan una evolución positiva respecto al mismo periodo del año anterior, con una reducción del 1,54% en el número total de pacientes pendientes y un descenso del 0,46% en los pacientes garantizados fuera de plazo. Además, la demora media se ha reducido en 14 días, mientras que la tasa de pacientes fuera de plazo por 100.000 habitantes ha descendido un 1,36%.

Durante 2025, las solicitudes de primeras consultas hospitalarias aumentaron un 3,1% respecto a 2024 y un 6,7% en comparación con 2023, impulsadas por una mayor complejidad clínica, el envejecimiento de la población y el refuerzo del papel de la Atención Primaria en la detección precoz.

Para dar respuesta a este aumento de la demanda, según ha indicado el Ejecutivo andaluz el sistema sanitario público andaluz ha incrementado también la actividad asistencial. En 2025, se realizaron un 3% más de primeras consultas que en 2024 y un 5,5% más que en 2023, además de más de 10 millones de consultas de revisión, garantizando la continuidad asistencial de los pacientes crónicos y de mayor edad.

El responsable de Sanidad ha destacado que "reforzar el acceso a la consulta externa es clave para mejorar todo el sistema, porque un diagnóstico a tiempo evita demoras posteriores y permite planificar mejor la atención". En este sentido, ha subrayado que "Andalucía avanza hacia un modelo más accesible y previsible, en el que la consulta externa deja de ser un cuello de botella y se convierte en una puerta de entrada ágil y ordenada al sistema sanitario público".

El plan de accesibilidad en consultas externas puesto en marcha en 2025 se refleja de manera directa en la actividad: entre enero y diciembre se han realizado 15.606.639 consultas, 308.062 más que en 2024 (+2,0%) y 687.033 más que en 2023 (+4,6%). Este mayor acceso a consulta se traduce en un incremento de indicaciones quirúrgicas, es decir, más pacientes a los que se les ofrece la opción de resolver su problema de salud mediante cirugía.

A pesar de este incremento de la demanda, también detectado en las solicitudes procedentes de Atención Primaria o en interconsultas hospitalarias, el sistema ha logrado mejorar los principales indicadores de demora, manteniendo además la prioridad en la cirugía oncológica (se han realizado 839 cirugías oncológicas más, un 3%), la urgente y de trasplantes, que concentran la mayor complejidad clínica y el mayor impacto en la supervivencia.