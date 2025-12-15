Los sindicatos valoran "muy positivamente" el pacto de bolsa con el SAS y avisan de que "todo" se debe "cumplir"

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Satse, CSIF, CCOO y UGT han valorado "muy positivamente" el pacto alcanzado por unanimidad con la Junta de Andalucía para una bolsa del Servicio Andaluz de Salud (SAS) más "agil y justa" y han avisado de que "todo" lo firmado debe "cumplirse". El baremo de méritos será de 80 puntos por experiencia profesional, 70 puntos por formación y hasta 50 puntos por OPE aprobada.

Desde Satse, Rosa Elena García ha reconocido que se han introducido "mejoras importantes" para, por ejemplo, permitir trámites de contratación "más sencillos". En este punto, ha llamado la atención sobre el hecho de que este pacto pone punto y final a años de "falta de respeto a los profesionales".

En las filas de CSIF, Victorino Girela ha reconocido que el acuerdo ha sido posible tras "intensas reuniones de trabajo" en las que se le ha arrancado a la Administración el "compromiso de actualización todos los años de los listados". Además, "los servicios prestados seguirán siendo lo más importante" en la baremación y se introducen las categorías A1 y A2 en el caso de la Administración sanitaria.

Desde CCOO, José-Pelayo Galindo ha señalado que el acuerdo llega tras "años de incumplimiento" por parte del SAS. Ahora ya no será necesario, ha dicho, "gastar mucho dinero para acceder a un empleo público". Por último, UGT ha avisado de que estará "vigilante para que la Administración cumpla los plazos de baremación y esté operativa para el próximo verano". UGT continuará exigiendo a la Administración "el máximo respeto por los mas de 300.000 profesionales que dependen de esta bolsa.