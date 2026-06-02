La Junta cofinancia las obras del futuro Museo de Artes y Costumbres de Pilas (Sevilla) con cargo al PFEA

Imagen del delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Javier Millán junto al alcalde de Pilas (Sevilla), José Leocadio Ortega en una visita a las obras del futuro Museo de Artes y Costumbres - JUNTA DE ANDALUCÍA

PILAS (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Javier Millán, ha visitado este martes Pilas (Sevilla), para conocer las obras ejecutadas con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) para dotar al municipio de un Museo de Artes y Costumbres.

Según ha detallado la consejería en una nota de prensa, Millán ha visitado el edificio cuya rehabilitación está cofinanciada por la Junta junto al alcalde, José Leocadio Ortega, con quien ha suscrito también un convenio de colaboración en materia de Justicia Juvenil para que los menores infractores "realicen prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas" impuestas por los jueces en servicios municipales de limpieza, parques y jardines o centros cívicos.

En este sentido, el delegado ha destacado que tanto el PFEA como el sistema de Justicia Juvenil "son ejemplos de colaboración entre distintas administraciones". Gracias al primero, en los últimos años el Ayuntamiento ha puesto en marcha el proyecto del Museo de Artes y Costumbres Populares, ha reurbanizado varias calles y espacios públicos y, este año, dotará al colegio Nuestra Señora de Belén de unas instalaciones para comedor escolar.

El PFEA es un programa cofinanciado por el Gobierno de España, que a través del SEPE "sufraga la mano de obra", la Junta de Andalucía y las Diputaciones provinciales -que costean los materiales-, mientras que los ayuntamientos son los encargados de presentar y ejecutar los proyectos. Al respecto, entre 2022 y 2025 la Junta de Andalucía ha destinado 968.166,73 euros a las obras de este programa en el municipio, de los más de 4,6 millones invertidos por todas las administraciones.

Por otro lado, el delegado de Administración Local ha criticado que la aportación de la Junta y la Diputación es proporcional a la del SEPE, que "lleva congelada desde 2024 ante la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado". Una situación "que denunciamos en la Comisión Provincial" donde se repartieron los fondos para este año que "se mantienen de nuevo iguales pese al aumento de los costes salariales y de los materiales", ha añadido.

En esa línea, ha comparado que mientras en las obras de este año se crearán 408 empleos y 7.459 jornales, en el ejercicio anterior se generaron 534 empleos y 11.686 jornales con una inversión "muy similar".

COLABORACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA JUVENIL El también delegado territorial de Justicia ha agradecido al alcalde su colaboración con la red de recursos de la Junta para que los menores infractores "cumplan las medidas que imponen los jueces", ya que este acuerdo "evita" que tengan que desplazarse para cumplir las medidas judiciales y "consigue que reparen el daño causado en su entorno".

Asimismo, los jueces de Menores pueden decretar medidas privativas de libertad, que los jóvenes cumplen en los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) como los de Alcalá de Guadaíra y Carmona, en la provincia de Sevilla, o medidas de medio abierto, como la libertad vigilada, la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas.

Para ejecutar este tipo de medidas, la Consejería tiene acuerdos con más de 300 ayuntamientos andaluces, entre ellos 27 de la provincia, que facilitan que los menores realicen las tareas impuestas por los jueces en servicios municipales de manera "no remunerada", además de que implicar la colaboración de la Policía Local "para el cumplimiento de las medidas de libertad vigilada o permanencia en domicilio el fin de semana".

En contexto, en 2025, en la provincia de Sevilla se ejecutaron 1.039 medidas de medio abierto, entre ellas 745 de libertad vigilada, 135 tareas socioeducativas y una prestación en beneficio de la comunidad. Los profesionales del Servicio Integral de Medio Abierto (SIMA) de la provincia se encargan del seguimiento de los menores que cumplen estas medidas y elaboran informes para los juzgados.