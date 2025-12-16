Rectores rechazan el segundo reparto del modelo de financiación por "abocar" al "progresivo deterioro" del sistema

Archivo - Rectores de las universidades públicas andaluzas en una imagen de 2024. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los rectores de las universidades públicas andaluzas han rechazado este martes el segundo reparto del presupuesto de 2025 en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) celebrado por "abocar" al "progresivo deterioro" del sistema. "Después de meses de negociación", las universidades públicas andaluzas han mostrado su "desacuerdo mayoritario" --UNIA y la Universidad de Málaga (UMA) se han abstenido frente a doce votos a favor y once en contra en el pleno del CAU-- ante un reparto en el que "entre otros conceptos, no se incluyen los 16 millones de euros comprometidos en la apertura del curso universitario por el presidente de la Junta, Juanma Moreno".

Así lo han dejado por escrito en un comunicado al término de la reunión. El primer reparto tampoco contó con el apoyo de los rectores. "Ante el incumplimiento del modelo de financiación aprobado por la Administración autonómica en 2023, las universidades han recordado la obligación legal que tiene la Junta de Andalucía de cumplir con lo que aprobó su propio Consejo de Gobierno", se dice en el comunicado.

"La Junta ha repartido 1.775,48 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,01% en relación con el importe inicialmente aprobado el pasado ejercicio". Si se compara con el año 2018, esa dotación de la Junta representa una subida de en torno al 30%, según los cálculos de la Administración autonómica ofrecidos en una nota. Además de este volumen, el sistema recibirá "otra serie de cantidades que permiten aumentar los recursos disponibles", como es el caso de los 9,5 millones para "proyectos estratégicos".

El grueso de los 1.775,48 millones dirigidos a las diez instituciones académicas públicas ya se formalizó en un primer reparto por valor de 1.708 millones, materializándose ahora la partida restante, lo que posibilita cerrar lo asignado globalmente a cada campus. Las universidades que conforman el sistema público reciben mensualmente transferencias de la Junta en el marco de este instrumento de gestión y distribución de recursos públicos, por lo que la concreción de esta cuantía final permite ajustar los aportes que restan por realizar hasta cerrar el ejercicio.

Las universidades critican que "el pago de 37 millones en conceptos retributivos, como si fueran proyectos estratégicos no consolidables, no se sostiene jurídicamente", ha declarado el presidente de AUPA y rector de la Pablo de Olavide, Paco Oliva que ha manifestado su "decepción" con el Gobierno andaluz, que "sigue reduciendo la financiación relativa de la educación pública, con unos presupuestos que ya ni siquiera alcanzan para pagar las nóminas en muchos casos".

Desde el sistema universitario público andaluz han alertado del "progresivo deterioro" al que aboca este reparto de financiación "claramente insuficiente". Además, han comninado a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía a retomar una senda de financiación efectiva, que permita cumplir el modelo de financiación en todos sus términos, así como los acuerdos suscritos por los representantes del Gobierno andaluz.