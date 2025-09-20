Junta critica las "mentiras" de Montero sobre la política andaluza de vivienda

Archivo - La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha criticado este sábado las "mentiras" de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, sobre la política de vivienda que está desarrollando la Junta.

En un comunicado, Díaz ha dicho que Montero --que este sábado se ha referido a la política de vivienda de la Junta durante su intervención en el Comité director del PSOE-A celebrado en San Juan del Puerto (Huelva)-- "ha hecho de la mentira su forma de hacer política".

Según la consejera, Montero "ha mentido porque Andalucía no ha rechazado el Plan Estatal de Vivienda ni ningún pacto". "Todavía estamos a la espera de que nos reúnan para explicarnos los detalles del plan, a sólo tres meses de que entre en vigor, y el Gobierno de España lleva casi un año sin convocar la Conferencia Sectorial de Vivienda", ha dicho.

Asimismo, le ha replicado que "las viviendas públicas en Andalucía son de protección permanente y así lo recoge el proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía", por lo que "no se pueden descalificar".

Para la consejera, el Gobierno de España y Montero "no deberían confundir vivienda pública con protegida", y ha indicado que lña Junta incorporó, con su plan de vivienda (Plan Vive) y un decreto ley, "la protección permanente de la vivienda pública, ya que no estaba incluida en la ley andaluza del PSOE de 2005".

Según ha apuntado, "la única limitación es para viviendas protegidas de titularidad privada y, además no lo recoge la ley, sino en un plan de vivienda que está vigente desde 2020".

Ha insistido en que Montero "ha mentido también al decir que no aplicamos la ley estatal", cuando sí se "aplica la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez" porque Andalucía "cumple las leyes". Para Díaz, lo que no puede pretender el Gobierno central "es imponer cuestiones que son potestativas de las comunidades, como las zonas tensionadas".