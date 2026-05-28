La Junta culmina la instalación de la cubierta de la tumba de Postumio de la Necrópolis de Carmona (Sevilla)

Imagen de la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en funciones, Patricia del Pozo, durante una visita al Conjunto Arqueológico de Carmona (Sevilla) para conocer el resultado de la instalación de una cubierta de 166m - CONSEJERÍA DE CULTURA

CARMONA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en funciones, Patricia del Pozo, ha visitado este jueves el Conjunto Arqueológico de Carmona (Sevilla) para conocer el resultado de la instalación de una cubierta de 166 m sobre los complejos funerarios contiguos de la tumba de Postumio y la tumba de la Tres Puertas, ambos del siglo I después de Cristo.

Según ha detallado la Consejería en una nota, las obras, que han concluido recientemente, han dotado al conjunto de una "envolvente común" a ambas de doble membrana con una cámara intermedia de aire que permite "mover las masas de aire caliente y frío en el interior del complejo funerario" para garantizar su conservación y "evitar el deterioro por la posible entrada de agua de lluvia".

En este sentido, la consejera ha detallado que se trata de "una solución arquitectónica original", desarrollada por un equipo de investigadores de la Universidad de Sevilla (US), que "va a frenar el deterioro que vienen padeciendo de manera continuada estos extraordinarios complejos funerarios" a consecuente de la acción de la lluvia y de otros agentes climáticos.

Asimismo, Del Pozo ha anunciado, acompañada por el alcalde de Carmona, Juan Ávila Gutiérrez, la licitación, con fecha de hoy 28 de mayo y un plazo de ejecución de cinco meses, de "la próxima actuación prevista en el enclave" para las obras de retirada de las terreras superiores de la tumba de Servilia, el resanado de las tierras emergentes del enclave y su seguimiento arqueológico.

La intervención cuenta con un presupuesto de 222.862 euros cofinanciados con fondos europeos Feader y se enmarca en el Plan de Conservación y Puesta en Valor del Conjunto Arqueológico de Carmona, dependiente de la Consejería.

Por su parte, el alcalde de Carmona, Juan Ávila Gutiérrez, ha agradecido "el compromiso siempre firme del Gobierno Andaluz por la conservación, protección y puesta en valor" del patrimonio carmonense, además de que ha señalado otras inversiones que el Gobierno autonómico ha realizado en "otros ámbitos como el sacro y religioso".

SISTEMA ORIGINAL SIN HUELLA FÍSICA

La solución arquitectónica presenta un "sistema original de cobertura ligera de gran adaptabilidad" a la geometría y condiciones de contorno del yacimiento, diseñado a partir de un proceso de generación geométrica mediante software paramétrico.

De esta manera, la cubierta no produce huella física en el yacimiento, ya que su apoyo en el suelo arqueológico se produce mediante elementos ocultos de lastre de escasa profundidad y total reversibilidad, algo que supone también "una innovación desde el punto de vista medioambiental" ya que es autosuficiente, siendo su impacto en todo su ciclo de vida mínimo.

Las actuaciones en este conjunto han supuesto una inversión total de 91.846 euros, de los cuales, la Junta de Andalucía ha sufragado el 26 por ciento y han estado dirigidas por los doctores en Arquitectura y profesores de la Universidad de Sevilla, Juan Carlos Gómez de Cózar y Ángel Luis León, aunque en esta ocasión han contado con la colaboración del doctor en Arquitectura y profesor de la Universidad de Sevilla, Manuel Ordóñez, autor de la solución arquitectónica.

En palabras de los arquitectos, la cubierta constituye una "máquina sostenible" que emerge para "proteger la arquitectura y el contenido de las tumbas, integrada en el entorno natural del yacimiento".

FUTURAS ACOMETIDAS

El Conjunto Arqueológico de Carmona está inmerso en un ambicioso programa que tiene como objetivo a tender a las necesidades de conservación, protección y difusión de su patrimonio, bienes culturales e instalaciones.

Así, a finales del pasado año, concluyeron las obras de instalación de la innovadora cubierta de las tumbas, además de las obras del cerramiento perimetral de la finca del Anfiteatro, por casi 400.000 euros, que han permitido "reforzar su protección, seguridad, accesibilidad e integración en el entorno".

Asimismo, en 2026, junto a la licitación de la intervención en la tumba de Servilia, está prevista la intervención en el interior de la tumba de Postumio con actuaciones de análisis, limpieza, eliminación selectiva de intervenciones previas "que no cumplen con los criterios actuales", consolidación del soporte pétreo y consolidación estructural de revestimientos, pintura mural y el pavimento, que se completarán con reparaciones de mortero, aplicación de biocidas y control posterior.