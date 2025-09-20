Junta destaca que Andalucía alcanza en 2025 "el mayor volumen" de licitación de obra pública desde 2009

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno, Carolina España - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía continúa este año la tendencia "al alza de licitación oficial de obra pública de los últimos años", lo que ha permitido que en los primeros siete meses de 2025 se haya alcanzado el "mayor volumen" de actuaciones desde 2009, con un importe de 3.600 millones de euros y un incremento del 82,5% respecto al mismo período de 2024, cinco veces superior al registrado en España (16,5%).

Así se recoge en una nota de la Junta, donse señala que se trata de unos datos en los que ha tenido un protagonismo importante la administración autonómica al impulsar obras por valor de 1.348 millones, el 37,44% del total.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha destacado el "dinamismo" de la licitación de obra pública en la comunidad, "que sin duda tiene un efecto multiplicador en otros sectores económicos y se traduce por tanto en creación de empleo y una mejora de la productividad y la competitividad de nuestra comunidad".

Ha añadido que "en ese auge ha sido decisivo el impulso de la Junta de Andalucía, ya que la administración autonómica asumió actuaciones entre enero y julio de este año por importe de 1.348 millones, un 116% más que en el mismo periodo del año anterior", según confirman los últimos datos facilitados por la Secretaría General de Economía a partir del informe de Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras).

En concreto, sólo en el mes de julio la licitación oficial de obra pública en Andalucía se incrementó hasta alcanzar los 702,8 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 32,3% interanual, frente al descenso del 6,9% registrado por el conjunto del país.

De nuevo, según la nota, el mayor esfuerzo durante el mes de julio correspondió a la administración autonómica andaluza, cuya licitación ascendió a 307,3 millones de euros (el 43,7% del total), con un crecimiento del 80,3% respecto a julio de 2024.

Por su parte, la administración central licitó obras por importe de 208,3 millones de euros, lo que supone "un descenso del 27,2% respecto al mismo mes del año 2024, mientras que los ayuntamientos asumieron actuaciones por 187,2 millones de euros, con un crecimiento interanual del 149,5% interanual", según la Junta.

Por tipo de obra, la edificación alcanzó en el mes de julio los 285,3 millones de euros, con un crecimiento del 100,8% interanual, mientras que la obra civil registró contrataciones por valor de 417,5 millones de euros (y un aumento del 7,2% interanual).

En el acumulado, la edificación alcanzó entre enero y julio actuaciones por importe de 1.646,7 millones de euros, (un aumento de 137,9% interanual), mientras que las infraestructuras alcanzaron un volumen de 1.953,3 millones de euros, creciendo un 52,6% respecto al mismo periodo de 2024.