La Junta destaca las escuelas taurinas como "salvaguarda del futuro" de la cultura del toro en Sevilla

Presentación del cartel del VI Certamen de Tentaderos 'Cuna del Toro Bravo' Utrera 2026. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, acompañado por el alcalde de Utrera, Curro Jiménez, y el presidente de la utrerana Escuela Taurina 'Curro Guillén', Andrés Jiménez, ha presentado el cartel del VI Certamen de Tentaderos 'Cuna del Toro Bravo' Utrera 2026, que se celebra el 13 y 14 de junio a las 20,30 horas en la plaza de toros local.

En esta edición, se ha concedido el galardón 'Cuna del Toro Bravo' 2026 al diestro Luis Vilches por sus 25 años de alternativa. El periodista, escritor y crítico taurino Manuel Viera ha sido el encargado de realizar su semblanza. En este VI Certamen participan 16 escuelas taurinas, ocho en cada día de selección, según ha indicado la Junta en una nota. Sólo los dos aspirantes con mayor puntuación del total de escuelas pasarán a la final, prevista para el 19 de septiembre y en donde se lidiarán reses de la ganadería de Diego Curiel.

El primer día, 13 de junio, se lidiarán reses de la ganadería Guadaíra y participarán Hugo Casado por la Escuelas Taurina de Écija; Gonzalo Moreno por la Escuela Taurina de Sevilla-Amate; Martín Marengo por la Escuela Taurina de Chiclana, Óscar Salcedo por la Escuela Taurina de Córdoba; Jesús Aragón por la Escuela Taurina de La Algaba, Agustín de Antonio por la Escuela Taurina de Sevilla; Héctor Nieto por la Escuela Taurina de Ronda y Álvaro Palmero por la Escuela Taurina Tomás Campuzano (Triana).

El segundo día de selección, 14 de junio se lidiarán reses de Herederos de Salvador Guardiola y participarán Curro de Belén por la Escuela Taurina de Albacete; Miguel Rayo por la Escuela Taurina de Málaga: Fernando Lobera por la Escuela Taurina de Camas, Mario Torres por la Escuela Taurina de Ubrique, Antonio Díaz 'El Nono' por la Escuela Taurina de Úbeda, Juanmi Vidal por la Escuela Taurina de Sanlúcar de Barrameda, Luis Expósito por la Escuela Taurina de Ciudad Real, e Ignacio Sabater por la Escuela Taurina 'Curro Guillén de Utrera'.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, tras agradecer la presencia de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y de las Escuelas Taurinas, ha puesto en valor a las escuelas como "salvaguarda del futuro de la cultura del toro", destacando los valores que promueve la tauromaquia como "el respeto por nuestros mayores, la disciplina o el esfuerzo como principios fundamentales para el día a día".

Durante el acto, ha destaco la labor de la Asociación Cultural Taurina Curro Guillén, impulsora del certamen, subrayando la importancia de este tipo de eventos al situar al municipio utrerano en la lupa del mundo taurino. Así, el responsable de la Junta en Sevilla ha indicado que la trayectoria del Certamen de Tentaderos 'Cuna del Toro Bravo' Utrera posibilitará que, cada vez, se vayan sumando más escuelas de fuera de Andalucía.

El delegado del Gobierno andaluz en Sevilla ha concluido puntualizando que Utrera, "a parte de sus muchas virtudes como el patrimonio, historia y cultura, será admirada a nivel nacional por su labor en el mundo de la tauromaquia".

Por su parte, el presidente de la Escuela Taurina Curro Guillén, Andrés Jiménez, ha indicado que las escuelas son la parte esencial de este certamen. De esta forma, el 13 y 14 de junio se darán cita en Utrera escuelas de distintas partes de Andalucía, incluida las siete de Sevilla, y dos de España: Ciudad Real y Albacete. Jiménez ha explicado que el 19 de septiembre se desarrollará una gran final, con un festejo, en donde se estoquearán cinco novillos de la ganadería de Diego Curiel.

Asimismo, el presidente de la Escuela Taurina Curro Guillén ha agradecido el apoyo de la Real Maestranza de Caballería, primer patrocinador del certamen, así como el apoyo de la Junta de Andalucía, los patrocinadores y personas vinculadas al mundo del toro. El periodista, escritor y crítico taurino Manuel Viera ha resaltado la figura de Luis Vilches, un torero con muchísimo poder en el ruedo, mucho temple y verdad y ha detallado su extraordinaria carrera como novillero.

Durante esa época, fue uno de los triunfadores de las novilleras de promoción del ciclo de promoción de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, la nocturna, ganó el Zapato de Oro de Hornedo, salió por la Puerta Príncipe y la puerta grande de Madrid, en Las Ventas de Madrid.

Luis Vilches llegó a torear como novillero durante esa temporada unas 35 novilladas, siendo uno de los toreros más importantes que ha dado Utrera y que ha dado Andalucía y que, además, por su concepto del toreo clásico, por su pureza y sobre todo por su personalidad, se merece este reconocimiento.

El alcalde de Utrera, Curro Jiménez, quién cerró el acto, ha destacado la vinculación de la ciudad con el mundo taurino. "Utrera tiene que hacer honor a su historia. Como bien dice el título de este certamen, somos el origen y el lugar donde se empezó a crear y dar forma al toro de lidia que hoy conocemos", ha afirmado.

Además, "las profesiones vinculadas al mundo del toro han tenido a lo largo de los años y tienen una presencia importante y destacada en Utrera y todo eso es lo que hace que estemos aquí".

Por otro lado, ha recordado que ha sido bajo sus mandatos cuando se ha invertido en la plaza de toros del municipio, "nos la encontramos sin proyecto y sin financiación y gracias a un importante esfuerzo logramos inaugurarla en 2007".

Desde entonces, "en cada uno de los mandatos hemos continuado invirtiendo para culminar y mejorar una infraestructura de mucha envergadura que requiere un esfuerzo importante.

Un ejemplo es el hormigonado de toda la zona delantera del acceso a la plaza, el sellado de juntas y los servicios, que acabamos de finalizar", ha concluido el primer edil utrerano Asistentes a la presentación del cartel Al acto, celebrado en la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla, han asistido también el concejal delegado de Fiestas Mayores, Educación y Mayores del Ayuntamiento de Utrera, Francisco José Arjona y en representación de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el diputado primero de la Real Corporación, Ignacio de Olázabal.

Han estado presentes por la Escuela Taurina de Triana, su director Tomás Campuzano, así como el coordinador de Personal, José Manuel Rodríguez. Por la Escuela Taurina de La Algaba ha asistido Manuel Carbonell; por la Escuela Taurina de Écija, su director José María Fijo y el novillero miembro de esta escuela y participante en el certamen, Hugo Casado.

Por la Escuela Taurina de Camas, Rubén Domínguez junto a su novillero Fernando Lobera, participante en el certamen. Por la Escuela Taurina de Sevilla el novillero Agustín de Antonio, participante por esta escuela en el certamen.

Por la Escuela Taurina Sevilla-Amate su novillero Gonzalo Moreno, quien también participa en el certamen. Por la Escuela 'Curro Guillén' de Utrera, además de su presidente, Andrés Jiménez, el maestro Rafael García, el tesorero, Manuel González y uno de los alumnos, Manuel González Ferrera. También ha asistido el novillero Ignacio Sabater que representará en el certamen a la Escuela 'Curro Guillén' de Utrera, y el novillero de la misma escuela Manuel Troncoso.