La Junta destaca la II Feria del AOVE de Guadalcanal (Sevilla) como impulso al turismo rural, gastronómico e innovación

Ricardo Sánchez, en la presentación de la II Feria del AOVE de Guadalcanal, en la sede del Gobierno andaluz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, junto a la alcaldesa de Guadalcanal, Regina Rivero, ha presentado la II Feria del AOVE temprano de Guadalcanal y ha resaltado al respecto de las almazaras locales en el desarrollo rural y el compromiso con la sostenibilidad de la provincia.

El evento, que se celebra del 21 al 23 de noviembre en el municipio, acercará al visitante la excelencia de la cultura del aceite de oliva virgen extra y convertirá al municipio en uno de los principales referentes del oleoturismo andaluz, gracias a la fusión de actividades en torno al oro líquido, el patrimonio, los paisajes de Sierra Morena y la oferta cultural y gastronómica de Guadalcanal, informa en una nota de prensa.

Al acto de presentación han asistido también, la presidenta de la Cooperativa Olivarera San Sebastián, Manoli Roque; la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Isabel Solís; la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Inmaculada Gallardo y miembros de la Corporación municipal del Ayuntamiento.

El delegado del Gobierno andaluz ha destacado que la Feria del AOVE temprano de Guadalcanal refleja no solo una "tradición profundamente arraigada en la Sierra Morena de Sevilla, sino también una mirada hacia la innovación y la calidad de un sector que ha posicionado a nuestros productores en el mapa mundial".

Ricardo Sánchez ha recordado como entre los meses de enero y octubre de 2024, la provincia de Sevilla lideró las exportaciones con 1.981 millones de euros, el 51% del total de las ventas andaluzas, que experimenta un incremento del 52% respecto a los diez primeros meses de 2023.

El responsable del Gobierno andaluz en la provincia ha subrayado que el del aceite es un sector estratégico para la economía que combina tradición e innovación y que aún tiene mucho potencial por desarrollar; es una forma de vivir para muchas familias, un patrimonio inmaterial. De hecho, Ricardo Sánchez ha puntualizado que más de 300 pueblos andaluces dependen directamente de la producción de aceite de oliva, lo que genera empleo, ayuda al relevo generacional, fija la población al territorio y construye un futuro más próspero en el medio rural.

En este sentido, ha agradecido la labor que realiza el Ayuntamiento de Guadalcanal para dar visibilidad en la provincia a un sector tan pujante como es el olivarero con acciones como esta Feria que promociona las bondades del aceite de oliva virgen extra a través de un completo programa que incluye catas especializadas, mesas redondas, expositores, degustaciones, actuaciones y propuestas divulgativas dirigidas a todos los públicos.

En palabras de Ricardo Sánchez, una oportunidad única para conocer a los productores, descubrir los matices del AOVE temprano y adentrarse en la cultura del aceite y transmitirla, también, a las nuevas generaciones. De esta forma, ha dado la enhorabuena a la alcaldesa de Guadalcanal por la puesta en marcha de esta Feria y por la labor que realizan en favor de la excelencia del sector oleícola de Sierra Morena, sus potencialidades turísticas y gastronómicas.

Por su parte, la alcaldesa del municipio ha subrayado que la segunda edición se presenta como una iniciativa clave para la Sierra Morena sevillana, con un gran impacto económico, cultural y educativo. Económicamente, impulsará el turismo rural y gastronómico, aumentará el gasto local y fortalecerá la imagen de Guadalcanal como referente agrícola y gastronómico.

La alcaldesa ha explicado que cultural y socialmente, fomentará la preservación de la tradición olivarera, la cohesión comunitaria y el orgullo local mediante actividades culturales, musicales, talleres y rutas. Y, en el ámbito educativo, promoverá hábitos saludables, la valoración del olivar y la participación escolar, reforzando la educación en sostenibilidad e innovación rural.

La 'II Feria del AOVE temprano de Guadalcanal' subrayará durante tres días un producto centenario reconocido por su frescura, aroma intenso y sabor excepcional, características que lo han situado entre los aceites más apreciados dentro y fuera de la provincia.

La inauguración oficial se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre a las 12,00 horas y, tras ella y una visita a la Sociedad Cooperativa Olivarera San Sebastián, se sucederán distintas actividades como mesas redondas, talleres infantiles y de elaboración de productos y utensilios sostenibles, meriendas y desayunos molineros para todos los públicos, rutas senderistas por el patrimonio olivarero de la Sierra Morena, showcooking, catas de aceite, rutas por el patrimonio de Guadalcanal, conciertos; degustación de migas, concursos de aderezos de aceitunas, juegos infantiles populares, entre otras actividades.