La Junta destaca el valor de la Exhibición de Enganches de Sevilla como parte de la "oferta turística" andaluza

Imágenes de la XL Exhibición de Enganches celebrado en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. A 19 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El Real Club de Enganches de Andalucía ha celebrado su XL edición de la Exhibición de Enganches en la - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha asistido este domingo a una nueva edición de la Exhibición de Enganches de la Feria de Abril de Sevilla, de la que ha valorado que es ya parte "inseparable" de la "oferta turística" andaluza en estas fechas.

Así lo ha indicado el consejero en una atención a medios en la que ha apostillado que dicha tradición "no solamente es turismo", sino que también "aporta a la economía andaluza" de la mano de "profesiones y de oficios que no se mantendrían si no hubiera unos enganches" como los que se han exhibido este domingo, y que ha valorado como elemento "icónico" de la Feria de Sevilla.

En esa línea, Arturo Bernal ha reivindicado "el trabajo de los caballistas, de los guarnicioneros", de "todo este montón de trabajadores, empresarios y autónomos que trabajan en esta línea", por lo que ha subrayado que "no solamente hablamos de turismo, de cultura y de tradiciones", sino "también de economía y de empleo".

Al hilo de celebraciones como ésta, el consejero ha agregado que Andalucía es también "una forma de compartir alegría y experiencias", y ha defendido que, "al final, el turista cuando viene a Andalucía no viene a buscar un parque temático", sino a buscar lo que esta comunidad le ofrece en forma de "experiencias" y de su manera de "entender la vida".

"Aquí se trabaja, pero se trabaja con alegría", ha valorado el consejero antes de concluir reivindicando la "experiencia" que aporta al turista que visita la comunidad la "Andalucía real, la de los grandes hitos" y "las grandes fechas".