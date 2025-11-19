La Junta destina más de 318.700 euros a rehabilitar el palacio neomudéjar que acoge el tribunal de Écija (Sevilla)

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha informado en Comisión parlamentaria del inicio, el pasado día 3, de la rehabilitación del palacio neomudéjar de Écija conocido como la 'Casa de las Tomasas', que alberga el tribunal de instancia del partido judicial, para eliminar las filtraciones de agua y los aislamientos.

Las obras durarán cuatro meses y supondrán una inversión de presupuesto de más de 318.000. En este sentido, el consejero ha subrayado que se trata de un edificio emblemático de Écija propiedad de la Junta, que merece la pena mantener y conservar, si bien hay que garantizar unas condiciones dignas para los operadores jurídicos que trabajan en él y para los casi 55.000 vecinos de los cuatro municipios a los que atiende.

Cuenta con 1.483 metros cuadrados y desde julio los antiguos juzgados mixtos trabajan ya unificados en un tribunal de instancia único, con secciones y servicios comunes, conforme al nuevo modelo impuesto por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Ya en 2024 la Consejería invirtió 21.568,43 euros para reparar el ascensor, crear una sala de atención a víctimas, hacer un aseo en el calabozo y renovar las máquinas de climatización.

No obstante, el edificio presenta problemas de filtraciones de agua, problemas de accesibilidad y de eficiencia energética. Para resolverlos, las actuaciones que se ejecutan ahora se centran en las cubiertas, carpinterías y revestimientos y en la adaptación de los aseos de las dos plantas.

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 318.721 euros con cargo a los fondos Feader que, por primera vez, la UE ha autorizado a usar en infraestructuras judiciales. Nieto ha detallado la complejidad del proceso para que Europa permita destinar estos fondos a edificios de uso judicial.

Al respecto, la Consejería de Justicia ha destacado la importancia del proyecto para el desarrollo rural de los municipios que forman el partido judicial (Écija, Cañada Rosal, Fuentes de Andalucía y La Luisiana), así como la conservación del patrimonio, ya que se trata de una casa señorial ubicada en pleno casco histórico, construida en 1929 con un diseño inspirado en la Alhambra de Granada.

Esta es una de las vías de financiación alternativas previstas en el Plan de Infraestructuras Judiciales junto a la colaboración público-pública con los ayuntamientos como el de Carmona, además de la financiación propia que ha permitido poner en marcha la Ciudad de la Justicia de la capital, donde recientemente ha concluido la segunda fase y desde la semana pasada ya están todos los juzgados de Primera Instancia en el edificio B. A esto se une la colaboración público-privada para otros grandes proyectos, como son la Ciudad de la Justicia de Jaén, Cádiz y Huelva.