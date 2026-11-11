La manifestación por la huelga general en Cádiz se aplaza al domingo debido a la borrasca Charles

Imágenes de las movilizaciones de los sindicatos con motivo de la huelga general 11N. A 11 de noviembre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - María José López - Europa Press

CÁDIZ, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Inquilinas de Cádiz ha anunciado que la manifestación prevista para la tarde de este miércoles 11 de noviembre por la huelga general se ha aplazado al próximo domingo 15 de noviembre a las 12,00 horas debido a las circunstancias meteorológicas que se espera en la capital con la llegada de la borrasca Charles.

En las localidades de Rota y La Línea de la Concepción, donde también estaban programadas manifestaciones por la huelga general a las 18,00 horas, sus organizadores ha anunciado su suspensión por estos mismos motivos.

Sobre la convocatoria en Cádiz, UGT ha justificado este cambio "por motivos de seguridad y responsabilidad" debido a las condiciones del tiempo.

En un mensaje en Facebook, consultado por Europa Press, el Sindicato de Inquilinas ha destacado que "más de 2.000 personas" han recorrido esta mañana las calles de Cádiz en "una jornada histórica de lucha por la vivienda, los salarios y los servicios públicos".

En la capital había concentraciones a las 10,00 horas en la Plaza del Palillero, donde el 2 de octubre se estableció la acampada del Sindicato de Inquilinas en la ciudad, y a las 11,00 horas en la Delegación Territorial de Educación de la Junta, que han desembocado en una marcha.

Para el sindicato, este "enorme trabajo colectivo demuestra que cuando la clase trabajadora se organiza, somos capaces de parar y movilizar nuestros barrios, nuestros centros de trabajo y nuestras ciudades".

Esta tarde estaba prevista la manifestación en la capital, pero los organizadores han decidido aplazarla "por responsabilidad con todas las personas participantes" ante la alerta naranja existente en el litoral gaditano.