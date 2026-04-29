La Junta exige a Sánchez "no olvidar" a las empresas andaluzas en el incremento de la inversión en defensa

1082561.1.260.149.20260429103401 El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta, José Carlos Gómez Villamandos, en Santa Bárbara Sistemas - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no olvide" a las empresas andaluzas en el incremento de la inversión en defensa, que supera el 2% del PIB. Así lo ha puesto de manifiesto durante su visita en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a la fábrica de Santa Bárbara Sistemas, donde ha destacado el peso y el papel protagonista que actualmente tiene este sector en Andalucía.

"En Andalucía supimos desde el principio que la defensa era un pilar fundamental del potencial de nuestra tierra: por las numerosas oportunidades que genera al entramado empresarial y porque conlleva empleo de calidad", ha remarcado Gómez Villamandos en una nota de prensa remitida por la Junta. En este sentido, ha destacado que la comunidad es un entorno capaz de integrar la excelencia de la industria, la innovación tecnológica, la colaboración académica y el posicionamiento como referente europeo en investigación aplicada y desarrollo tecnológico.

Además, ha añadido que la región "está demostrando que es posible mirar al futuro trabajando --tanto nuestras universidades como el tejido empresarial-- para generar valor real y ser cada día tecnológicamente más independientes". "No hablamos solo de investigación, sino de su aplicación práctica, de su capacidad para transformarse en soluciones concretas que impactan en la economía y en la sociedad", ha manifestado.

Al respecto, el titular de Universidad ha apuntado también que la colaboración público-privada permite acelerar la transferencia de conocimiento y reducir la distancia entre el laboratorio y el mercado. "Contamos con un ecosistema que trabaja para que la innovación no se quede en la fase experimental, sino que llegue a industrializarse y a generar oportunidades reales para nuestras empresas", ha resaltado, al tiempo que ha añadido que infraestructuras y capacidades sitúan a Andalucía en "una posición muy relevante dentro del contexto europeo, lo que nos permite competir en sectores altamente exigentes, atraer talento y fomentar la creación de soluciones tecnológicas avanzadas en ámbitos estratégicos como la movilidad, la protección o la electrónica".

En este contexto, Gómez Villamandos ha puesto en valor el excelente trabajo que realizan desde Santa Bárbara para el mantenimiento del Ejército de Tierra. Además, ha resaltado la consolidación año tras año de esta empresa, "incrementando plantilla, incrementando inversión y siendo referente no solo a nivel español, sino también a nivel europeo". "Se ha consolidado como centro de excelencia para el mantenimiento y apoyo de vehículos de combate como los Leopardo", ha remarcado.

Asimismo, ha señalado que el hecho de que esta fábrica cuente con una de las pistas de pruebas más preparadas de Europa es una gran ventaja, pues le permite validar sistemas completos sin recurrir a infraestructuras externas. "En esta pista de 175 hectáreas se ponen a prueba vehículos de tanta importancia para nuestra seguridad y nuestra defensa como los blindados '8x8 Dragón', un vehículo de combate que va a ser emblema del Ejército de Tierra con una inversión de más de 2.000 millones de euros para la fabricación de unidades".

Del mismo modo, ha puesto en valor la inauguración después del verano por parte de Santa Bárbara del Centro de Excelencia de Fabricación Avanzada, desarrollado junto a la empresa jiennense Novaindef con la participación de la firma andaluza Meltio. La instalación combinará impresión metálica en 3D con digitalización industrial para producir piezas y componentes críticos de sistemas de defensa en tiempo récord, mejorando hasta un 50% la capacidad de respuesta operativa de los vehículos en servicio.

Este proyecto se encuentra actualmente en fase de certificación para arrancar su actividad en el último trimestre del año, y además de cubrir las necesidades propias de la compañía en el mantenimiento de blindados y carros de combate, el centro abrirá su capacidad al suministro de otras empresas del sector.