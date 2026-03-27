Junta felicita a Arcadi España por su nombramiento al frente de Hacienda y lo anima a presentar PGE

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España - María José López - Europa Press

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha felicitado este viernes a Arcadi España por su nombramiento como nuevo ministro de Hacienda (en sustitución de María Jesús Montero) y lo ha animado a presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Lo animo a presentar Presupuestos, base del crecimiento, la inversión y la estabilidad. En Andalucía lo sabemos", ha señalado Carolina España.

Así se ha pronunciado en su cuenta en la red social X después de que Arcadi España haya tomado posesión como nuevo ministro de Hacienda.