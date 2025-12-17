La Junta firma el convenio del intercambiador de Lebrija (Sevilla) para ceder su gestión al Ayuntamiento

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, y el alcalde de Lebrija, Pepe Barroso, en la firma el convenio del intercambiador para la cesión de su gestión al Ayuntamiento. - JUNTA DE ANDALUCÍA

Rocío Díaz resalta la colaboración entre administraciones para sacar adelante proyectos como este que "mejoran la movilidad"

LEBRIJA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y el Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) han firmado el convenio mediante el cual el Gobierno andaluz cede la gestión y el mantenimiento del intercambiador al Consistorio de este municipio, que se hará cargo de su puesta en servicio. Esta firma entre la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y el alcalde, Pepe Barroso, se produce después de que la Junta haya invertido 1,2 millones en una estación que contará con tres dársenas cubiertas, más otra de espera, que recibirán las líneas de autobuses que conectan con los municipios del entorno, además del transporte urbano.

Rocío Díaz ha resaltado la colaboración entre administraciones como premisa clave para sacar adelante proyectos como este que "mejora la movilidad" y "facilitan la vida de las personas". Además, ha puesto de relieve la importancia de este intercambiador, que supondrá "un referente" en materia de comunicaciones "no sólo para Lebrija, sino para la comarca del Bajo Guadalquivir y sus conexiones con las ciudades de Sevilla y Cádiz", señala la Consejería en una nota de prensa.

Asimismo, la consejera de Fomento ha subrayado el enclave estratégico del intercambiador para la intermodalidad, ya que "goza de buenas comunicaciones, está dentro del casco urbano y próximo a la estación del ferrocarril", ha apostillado. Por otro lado, Rocío Díaz ha reivindicado que esta infraestructura ha nacido "fruto de la firme voluntad del Gobierno andaluz por buscar la fórmula y la financiación para su ejecución" tras años de espera.

"Desde el diálogo y la colaboración entre administraciones se puede alcanzar todas las metas", ha indicado Rocío Díaz, que ha recordado que este intercambiador de transportes ha sido financiado por la Junta de Andalucía sobre suelos públicos cedidos por el Ayuntamiento.

Por su parte, el alcalde de Lebrija ha subrayado que, con la firma de este convenio, el Ayuntamiento asume la gestión y el mantenimiento "con responsabilidad y compromiso", destacando además que "la proximidad en la gestión es la mejor garantía de eficacia". En este sentido, Barroso ha señalado que el acuerdo permitirá compatibilizar este espacio con usos que aporten dinamismo al entorno, concretamente a la barriada de Rafael Alberti, donde se ubica, frente a la Iglesia de Nazaret.

Lebrija tiene una población cercana a los 28.000 habitantes y el nuevo intercambiador acogerá las salidas y llegadas de los vehículos del transporte público interurbano por carretera que conectan con municipios como Sevilla, Cádiz, Jerez de la Frontera, Dos Hermanas, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios, El Cuervo, Utrera, Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, El Puerto de Santa María o Puerto Real. Además, también hará parada la línea de transporte urbano existente en el municipio.

DETALLES DEL INTERCAMBIADOR

El nuevo intercambiador se ubica sobre una parcela de 2.500 metros cuadrados en la avenida Doctor José Viel, frente a la parroquia de Nazaret, en las inmediaciones de las barriadas de Antonio Machado, Rafael Alberti y Blas Infante. Consta de tres dársenas cubiertas y otro puesto de estacionamiento adicional, donde se ha cuidado la solución de accesos, maniobra y parada de autobuses, con fácil acceso peatonal.

El edificio terminal cuenta con una superficie construida de 226 metros cuadrados, con zona de venta de billetes, sala de espera, cafetería, aseos y cuarto de instalaciones. Además, se ha urbanizado el entorno con zonas verdes. La construcción de la estación de autobuses de Lebrija forma parte de la estrategia puesta en marcha desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para la promoción del transporte público mediante la construcción de intercambiadores y las mejoras de estaciones.

Este proyecto se suma a otras actuaciones como los intercambiadores de Beas de Segura (Jaén), Mojácar (Almería), El Puerto de Santa María (Cádiz), Huéscar (Granada), San Pedro de Alcántara (Marbella) o la rehabilitación de las estaciones de autobuses de Plaza de Armas en Sevilla y Puerta Atlántico en Huelva. En el acto de la firma, además de la consejera y el alcalde, han estado el director general de Infraestructuras del Transporte, Eduardo Gutiérrez; el delegado territorial de Fomento, Francisco de Paula Juárez; y la concejal de Educación, Infancia y Formación, Antonio Manuel Caro.