La Junta inaugura la cafetería del CPA de Lebrija (Sevilla) de la que se beneficiarán más de 3.140 mayores

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía en Sevilla, María Luisa Cava, acompañada por el alcalde de Lebrija, José Barroso, ha inaugurado la cafetería del Centro de Participación Activa (CPA) lebrijano, de la que se podrán beneficiar más de 3.140 personas mayores usuarias del CPA.

Según ha informado la Administración andaluza en una nota de prensa, la apertura de este nuevo servicio de cocina y repostería "viene a cubrir una de las principales demandas de los usuarios del centro", al tiempo que ha destacado "la importancia de este espacio como elemento dinamizador".

Cava ha señalado así que, a la puesta en marcha por parte de la Junta de Andalucía de este nuevo servicio de cafetería, se suman "las distintas mejoras emprendidas por parte del Gobierno andaluz a fin de ofrecer a las personas mayores de la localidad un espacio amable",

En total, la inversión del Ejecutivo andaluz destinada a la remodelación del CPA de Lebrija, ejecutada en varios ejercicios, supera los 130.000 euros. Todo ello, para que los mayores de Lebrija "encuentren un entorno físico, social y organizativo que promueva, de forma adecuada, su calidad de vida", ha subrayado la delegada territorial de Inclusión Social en Sevilla, quien ha matizado que para el Gobierno andaluz las personas mayores "son prioritarias dentro de todas sus políticas".

De ahí, las inversiones destinadas por parte de la Junta a la "mejora constante y adaptación a las necesidades de la población" de los distintos Centros de Participación Activa de la provincia de Sevilla, ya que, según ha explicado Cava, "es vital para poder ofrecer una atención que promueva la autonomía de los mayores y fomentar su participación actividad en la sociedad". La responsable de Inclusión Social en la provincia ha resaltado que "la dotación por parte de la Junta de Andalucía del nuevo servicio de cafetería en el Centro de Participación Activa de Lebrija parte del compromiso de ofrecer a todas las personas mayores de la comunidad menús saludables y accesibles que ayuden a su bienestar diario".

Además, se presentan como espacios "idóneos para fomentar la convivencia, ofreciendo un punto de encuentro diario que permite evitar o paliar situaciones de soledad no deseada".

Así, ha incidido en que esta cafetería cuenta, además, "con precios más económicos para los usuarios y precios especiales de menú diario para las personas mayores" que disponen de la tarjeta 'Andalucía Junta Sesentaycinco', facilitando así el acceso a una alimentación equilibrada sin suponer un gasto excesivo.

En el centro de Lebrija se ofrece a las personas usuarias la posibilidad de participar en multitud de talleres que se desarrollan a lo largo del año, como el de memoria, yoga, gimnasia, autoestima, cuidado personal, castañuelas o punto y ganchillo, así como actividades que fomentan hábitos de vida saludable, aerobic, coro, baile regional, formación BAS o manejo del móvil, entre otros.