Junta inicia el pago de ayudas de más de 54 millones de euros para 9.936 ganaderos andaluces afectados por las borrascas

Imagen de porcinos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha iniciado el abono de una de las líneas de ayudas puestas a disposición del sector agrario andaluz afectado por las borrascas registradas en la región entre finales de 2025 y principios de 2026. En concreto, se ha ordenado el pago de algo más de 54 millones de euros que se reparten entre un total de 9.936 profesionales de la ganadería extensiva con afecciones graves en su productividad como consecuencia de las fuertes lluvias.

Así lo ha trasladado la Junta en una nota, donde ha detallado que, por provincias, en Almería se ha iniciado el pago de casi cuatro millones de euros para 774 beneficiarios; en Cádiz se están abonando 7,2 millones de euros relativos a 1.226 expedientes de ayudas; y en Córdoba, 12,3 millones de euros para 2.122 ganaderos de extensivo.

En el caso de Granada, las subvenciones en proceso de abono ascienden a 874 y conllevan movilizar 4,4 millones de euros; en Huelva, 1.616 ayudas por algo más de siete millones de euros; y en Jaén, 640 expedientes que rozan los 3,5 millones de euros en total. En Málaga, por su parte, se están pagando ya 1.101 ayudas por valor de casi 5,4 millones de euros; y en Sevilla, 1.583 subvenciones que, en global, suponen más de 10,2 millones de euros.

Según ha indicado el Gobierno andaluz, estos fondos se corresponden con el primer pago de las subvenciones aprobadas para el sector ganadero. Por tanto, se prevé que aumenten con nuevas transferencias dirigidas a potenciales beneficiarios que, a día de hoy, tienen que solventar incidencias para poder acceder a las ayudas.

En total, el presupuesto asignado por el Gobierno andaluz a estas compensaciones asciende a 75 millones de euros para respaldar a la ganadería extensiva. En cuanto al importe de las ayudas, el Ejecutivo andaluz ha establecido 20 euros por colmena en el caso de las explotaciones apícolas; y 100 euros por Unidad de Ganado Mayor (UGM) para fincas de rumiantes y porcino.

Para calcular estas cantidades, los técnicos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural han realizado un estudio estadístico basado en el censo de las fincas ubicadas en las zonas gravemente afectadas según el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía (REGA).