La Junta otorga la doble certificación de excelencia al Servicio de Hematología del Hospital de Valme de Sevilla en 2025

El Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha obtenido en 2025 dos certificaciones que "avalan su compromiso con la calidad, la seguridad del paciente y la mejora continua".

Por un lado, ha escalado al nivel Óptimo de calidad en las acreditaciones que otorga la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), "un ascenso importante", situándose entre el reducido número de centros hospitalarios andaluces que han logrado este reconocimiento en dicha especialidad, según ha informado la Junta en una nota.

Al hilo, ha señalado que este avance resulta "especialmente relevante" por la complejidad de un servicio clínico que desarrolla una actividad de forma integral en varios ámbitos: asistencia en hospitalización, atención en consultas externas, realización de pruebas diagnósticas, hospital de día médico y laboratorio.

En su informe, la ACSA ha destacado numerosas fortalezas, como es el caso de la apuesta por la mejora continua reflejada en la integración dentro del sistema informático de las pruebas derivadas al centro de referencia, lo que permite disponer de una trazabilidad completa de estos estudios.

Señala igualmente la accesibilidad y los tiempos de respuesta, la intensa actividad científica e investigadora, la elevada implicación de los profesionales y el trabajo en equipo; así como la incorporación de los pacientes en la toma de decisiones compartidas. Cumplimiento de altos estándares en Hemoterapia Por otro lado, el servicio de Hematología del hospital sevillano, que dirige Carmen Couto, también ha obtenido en el año 2025 la recertificación de la Fundación CAT.

Según ha explicado la Consejería, este es un organismo de referencia para la calidad en transfusión, terapia celular y tisular, que acredita el cumplimiento de los estándares en Hemoterapia dentro del área de Transfusión. Se trata de un logro traducido en reconocimiento de su actividad en su Banco de Sangre, dado que supone el cumplimiento de los diversos estándares establecidos por la Fundación CAT --organismo competente para la certificación de calidad en esta materia--, en todo el proceso de gestión y actividad de la medicina transfusional.

El Programa CAT constituye en la actualidad la herramienta más útil y potente disponible en España para garantizar la calidad de la transfusión sanguínea, entendida como eficacia y seguridad tanto para el paciente como para la persona donante de sangre.

Este programa se configura como referente para la certificación de todo el circuito transfusional que incluye: la solicitud del paciente, la muestra pretransfusional, las pruebas de compatibilidad, la selección de componentes, la transfusión y la hemovigilancia.

De este modo, la certificación obtenida por el hospital sevillano garantiza la máxima seguridad y calidad en cada una de estas fases. Según la directora gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez, "la consecución simultánea de estas dos certificaciones pone de manifiesto la madurez organizativa de nuestro servicio de Hematología y su capacidad para mantener estándares elevados en un contexto de alta complejidad asistencial".

A nivel regional y nacional, este doble reconocimiento refuerza el prestigio del Hospital Universitario de Valme en la atención integral de las enfermedades hematológicas y en medicina transfusional.

INTENSA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La Junta ha informado también que el servicio de Hematología dispone de una completa cartera de servicios que garantiza la accesibilidad diagnóstica y terapéutica en las diferentes patologías de esta especialidad médica. Es reseñable el ingente trabajo en sus tres líneas de actividad asistencial.

En el área de hospitalización, registra anualmente cerca de 300 ingresos con un total de 4.500 estancias. En consultas externas, realiza cerca de 25.000 actos en el Hospital Universitario de Valme y en los hospitales de alta resolución de Utrera y Lebrija, integrantes del Área Sanitaria Sur de Sevilla.

Mientras que desarrolla de forma anual cerca del millar de teleconsultas. Asimismo, en hospital de día alcanza los más de 2.000 procedimientos. Por lo que respecta a la actividad en Laboratorio, gestiona cerca de un millón y medio de determinaciones correspondientes a las diversas líneas funcionales.

Hemogramas, coagulación, velocidad de sedimentación, Banco de Sangre, Biología Molecular, controles INR, técnicas de coagulación especial, estudios de citometría de flujo, eritropatología y citomorfología.

A ello hay que sumar la actividad transfusional de su laboratorio, donde se desarrolla un volumen anual de 2.200 pacientes transfundidos (Hospital Universitario de Valme y hospitales de alta resolución de Lebrija, Morón de la Frontera y Utrera) y 11.000 pruebas cruzadas realizadas.

También hay que incluir el área de Inmunohematología y la actividad en terapia anticoagulante oral (TAO), con controles tanto en atención primaria como en atención hospitalaria.