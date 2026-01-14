La Junta pide al Ministerio que las dos esculturas romanas expoliadas pasen a la colección del Arqueológico de Sevilla

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y el arquitecto Vázquez Consuegra, durante la visita a las obras del Museo Arqueológico. A 07 de julio de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha anunciado este miércoles que va a remitir hoy mismo al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, una carta para reclamarle que "si se confirma que las dos piezas de bronce ahora recuperadas fueron expoliadas de un yacimiento de Lora del Río (Sevilla), como así se está sugiriendo", pasen a formar parte de la colección del Museo Arqueológico de Sevilla.

Así lo ha avanzado en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press en la que Del Pozo ha argumentado que esta petición es "lo lógico y lo correcto". "No sólo sería lo correcto, por la proximidad al lugar del hallazgo, sino también lo más acertado para su mejor función cultural, científica y social que esas maravillosas esculturas volvieran a Andalucía, a Sevilla. Y la institución más indicada para que se integren en su colección permanente es, sin lugar a dudas, el Museo Arqueológico de Sevilla".

En unos años culminará la rehabilitación de este museo, que se convertirá en "una institución de referencia", y en él están representados todos los territorios de la provincia de Sevilla a través de la historia que recogen sus grandes yacimientos arqueológicos, como los de Lora del Río.

La titular de Cultura en Andalucía ha confiado en que el ministro Urtasun "sea receptivo" y comparta la propuesta de regreso definitivo de los bronces a Sevilla y la traslade para su valoración al próximo Consejo de Patrimonio Histórico Español de modo que en la inauguración del Museo Arqueológico de Sevilla se pueda disfrutar de ellas.

Igualmente, Patricia del Pozo ha lamentado que el Gobierno no haya destinado a Andalucía y a sus espacios museísticos ninguna de las 450 obras que ha adquirido en los años 2023 y 2024. Por eso, ha puntualizado, espera que en el caso de las dos piezas de bronce que se han recuperado ahora el ministro "no tarde mucho en responder" de manera afirmativa una vez se determine el origen de las mismas.

Las esculturas, que representan a dos niños persiguiendo aves, fueron expoliadas entre los años 2007 y 2008. Posteriormente, las piezas fueron objeto de un proceso de blanqueo, salieron al mercado internacional y acabaron siendo subastadas en Europa en 2012 antes de llegar a manos de un coleccionista estadounidense.