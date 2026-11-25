Reunión de cargos públicos de la Junta y de la CES con directivos de Quesos Los Vázquez - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha planteado a la empresa Quesos Los Vázquez, con sede en Castilleja del Campo (Sevilla), acogerse al Fondo de Reindustrialización tras el grave incendio sufrido días atrás en sus instalaciones. Al respecto, la Confederación Empresarial de Sevilla (CES) ha señalado que el futuro de la provincia "pasa por sus empresas" y por ello ha pedido apoyo para recuperar la actividad de esta firma.

En este sentido, el secretario general de Innovación, Emprendimiento y Promoción de la Industria de la Junta, Antonio Ramírez; el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Iván Pestaña; el presidente de la CES, Miguel Rus, y el alcalde de Castilleja del Campo, Narciso Luque, junto al delegado del Gobierno andaluz, Ricardo Sánchez, se han reunido este miércoles con la dirección de Quesos Los Vázquez para analizar las vías de apoyo a la reapertura de la empresa.

En el encuentro, el segundo que mantiene la Junta de Andalucía con la familia propietaria, se ha planteado el Fondo de Reindustrialización para acelerar la reconstrucción de las instalaciones industriales gravemente afectadas en un incendio del pasado 12 de noviembre, subraya la Junta en una notda de prensa.

Así, el secretario general de Innovación, Emprendimiento y Promoción de la Industria ha apuntado que el citado fondo prevé entre sus líneas de incentivos las ayudas a infraestructuras básicas, una vía de financiación que permitiría colaborar para afrontar cuanto antes la recuperación de la actividad industrial. Estos incentivos atienden, parcial o totalmente, inversiones y gastos necesarios para la puesta en marcha de proyectos industriales o servindustriales, entre ellos las construcciones e instalaciones necesarias para el proyecto.

Durante la reunión, celebrada en la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla con la presidenta de Quesos Los Vázquez, María del Carmen Vázquez, el director general de la empresa, José Carlos Vázquez, y la responsable del Departamento Financiero de Quesos Los Vázquez, Ana Isabel Vázquez, Pestaña ha reiterado el apoyo del Gobierno andaluz a toda la familia que conforma la firma --trabajadores, propietarios y empresas auxiliares-- y ha indicado que tras el "devastador incendio" del pasado 12 de noviembre, que arrasó las instalaciones de la empresa afectando gravemente a la producción y a la economía local.

"El objetivo de la Junta es claro: la reapertura de Quesos Los Vázquez lo antes posible, que sus trabajadores recuperen la normalidad y que la historia de esfuerzo y emprendimiento de la empresa siga sumando generaciones", ha añadido Pestaña, al tiempo que ha remarcado que se trata de una firma familiar con más de medio siglo de historia, reconocida con la Bandera de Andalucía y que "constituye un pilar fundamental para el empleo local, el sector agroalimentario y la fijación de población en el medio rural sevillano".

El delegado territorial ha señalado también que "ahora es el momento de estar todas las administraciones juntas, a su lado, escuchar, acompañar y, sobre todo, ayudar". La Junta de Andalucía "estará cerca de esta familia y contribuirá a que puedan recuperar cuanto antes su actividad", ha concluido.

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE SEVILLA

Por su parte, el presidente de la CES ha trasladado el apoyo de la patronal a la familia de Quesos Los Vázquez y a su plantilla, destacando la trayectoria de esta empresa familiar, con más de cinco décadas de historia, y su arraigo en la provincia. Rus ha subrayado que este incendio supone un "duro golpe" no solo para la empresa y sus trabajadores, sino también para el municipio y para el conjunto del tejido productivo de Sevilla, "donde cada negocio tiene un valor económico y social extraordinario".

En este sentido, ha defendido la necesidad de que las administraciones actúen de forma coordinada y pongan a disposición de la entidad todos los instrumentos posibles para facilitar la reconstrucción de las instalaciones y la recuperación de su actividad cuanto antes. "La colaboración y la implicación de las administraciones, como la que nos reúne aquí, son fundamentales para ofrecer una respuesta coordinada a situaciones tan difíciles como esta".

"Hay que estudiar todas las vías de apoyo disponibles, facilitar los mecanismos necesarios y acompañar a la compañía en su proceso de recuperación. Desde la CES vamos a estar al lado de Quesos Los Vázquez, pendientes de sus necesidades y prestando nuestra colaboración en todo aquello que pueda contribuir a su recuperación. Porque el progreso de nuestra provincia se construye desde sus empresas, que son las que generan oportunidades y hacen avanzar nuestros municipios", ha concluido.

La presidenta de Quesos Los Vázquez ha resaltado su agradecimiento por la predisposición de la Administración, "desde el primer momento del siniestro", para apoyar en la reconstrucción de la fábrica y en la búsqueda de soluciones que "puedan permitir mantener nuestra actividad industrial, que es tan importante en la comarca que se encuentra y más aún, en el ámbito rural".

María del Carmen Vázquez ha expresado su "ilusión" por la línea de trabajo que se ha abierto con todas las áreas de la administración que puedan estar implicadas "o tener relación con nuestra situación y relanzamiento".

También han estado presentes en la reunión, el director general de Centros y Espacios Productivos de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, José Javier Alonso Membrives; el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Alberto Sanromán; el secretario general de la CES, David Alva; la responsable de RRHH y relación con las administraciones de Quesos Los Vázquez, Reyes Serrano; y un asesor externo de la empresa, Antonio Herrero.

la coordinadora de la Gerencia Provincial de Trade en Sevilla, Esperanza Sánchez. Asimismo, han asistido la secretaria general provincial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carmen Chacón; el secretario general provincial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Jesús González; y los jefes de servicios de ambas delegaciones, Miguel Romero y Manuel José Pérez.