La Junta pone a disposición de la UNIA 14,67 millones a través del modelo de financiación universitaria de 2025

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha completado el reparto de los fondos incluidos en el modelo de financiación del sistema público universitario andaluz para el ejercicio 2025, correspondiéndole a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) un montante global de 14,67 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,43% en relación con el importe aprobado inicialmente en 2024, equivalente a 347.485 euros más.

El Ejecutivo andaluz ha recordado en una nota que el grueso de esa cuantía dirigida a la UNIA ya se formalizó en un primer reparto por valor de 14,36 millones, materializándose ahora la partida restante, lo que posibilita cerrar lo asignado globalmente a cada campus. La UNIA y el resto de las nueve instituciones académicas que conforman el sistema público reciben mensualmente transferencias de la Junta en el marco de este instrumento de gestión y distribución de recursos públicos, por lo que la concreción de esta cuantía final permite ajustar los aportes que restan por realizar hasta cerrar el ejercicio.

Por otro lado, y al margen del modelo de financiación, a esta universidad también se le autorizará, para este 2025, fondos por valor de 329.706 euros contemplados en el Plan de Inversiones e Infraestructuras con el fin de dar cobertura a intervenciones de construcción y mejora de sus instalaciones, así como de transformación digital y energética de edificios y dependencias universitarias.

Esa cuantía está pendiente de recibir el visto bueno definitivo de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Una vez recibido el visto bueno de la Junta, esta institución académica podrá compensar las actuaciones relacionadas con esa finalidad.

Este plan se nutre de remanentes no afectados que son recursos procedentes en su totalidad de las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía no ejecutadas por el sistema público de educación superior.