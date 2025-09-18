La Junta pone en marcha el servicio de cafetería del Centro de Participación Activa de Osuna (Sevilla)

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla, ha puesto en marcha el servicio de cafetería del Centro de Participación Activa (CPA) de Osuna.

La delegada territorial, María Luisa Cava, acompañada por la primera teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Osuna, Brígida Pachón, ha visitado el nuevo espacio del que se podrán beneficiar un total de 2.774 personas mayores.

María Luisa Cava ha explicado así que el objetivo de estos servicios "no es solo ofrecer a las personas mayores menús saludables y accesibles que ayuden a su bienestar diario, sino que, además, se presentan como espacios idóneos para fomentar la convivencia".

Asimismo, la responsable de Inclusión Social en la provincia ha afirmado que con la puesta en marcha de esta cafetería "se cumple con una de las principales demandas de los usuarios y usuarias del CPA de Osuna".

El Centro Participación Activa de Osuna, que cuenta con 2.765 usuarios y usuarias, dispone de "una amplia cartera de servicios y talleres orientados a satisfacer las principales demandas de las personas mayores, mejorar su integración social, las relaciones de convivencia y su participación en la comunidad".

Como destaca el comunicado, la puesta en marcha de la cafetería del CPA de Osuna se suma a la apuesta de la Junta de Andalucía por la adecuación y licitación de nuevos servicios de cafeterías como el de Utrera, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Arahal, Écija, Osuna, Mairena del Alcor, Camas, Carmona, Marchena y algunos de Sevilla capital, como los de Triana, Heliópolis, El Cerro del Águila, La Macarena y Ciudad Jardín.