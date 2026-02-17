La Junta prepara una nueva línea de ayudas para modernizar los parques científico-tecnológicos andaluces

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, en la comisión parlamentaria del 17 de febrero de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha anunciado este martes en comisión parlamentaria que su departamento trabaja en la evaluación y diseño de una línea específica de incentivos para el "crecimiento y consolidación" de los parques científico-tecnológicos andaluces inscritos en el Registro de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.

El objetivo de estas ayudas será "reforzar la capacidad de estos espacios como enclaves estratégicos de innovación y robustecerlos como polos tractores de inversión, talento y transferencia tecnológica", ha asegurado el consejero, quien ha apostado por que los parques andaluces cooperen y se complementen, "generando un efecto red que multiplique oportunidades para Andalucía", ha recogido la Junta en una nota de prensa.

Entre las actuaciones que se están analizando, el consejero se ha referido, por ejemplo, al refuerzo de servicios avanzados a empresas consolidadas y emergentes; a acciones que alienten la colaboración efectiva entre universidades, los centros tecnológicos y el tejido productivo, así como a la elaboración de informes vinculados con la actividad de estos enclaves o a la ejecución de actuaciones de preparación de propuestas propias para la participación en programas e iniciativas internacionales, de aquellas que promuevan la gestión excelente del parque y la acreditación de dicha excelencia y, en su caso, de acciones para el desarrollo de capacidades y conocimiento del equipo técnico.

Además, se estudiará promover proyectos de modernización y adecuación de infraestructuras orientadas a la atracción de empresas tecnológicas y centros de I+D e iniciativas de digitalización, sostenibilidad y eficiencia energética en los espacios propiedad del parque. Gómez Villamandos ha insistido en que estos ámbitos de innovación no son solo espacios empresariales, sino "una apuesta real de la Andalucía más innovadora, más competitiva y más preparada para los desafíos globales".

En este sentido, ha recordado la firma en 2025 de un protocolo de actuación con los ocho parques científico-tecnológicos andaluces para "seguir avanzando en sacar el máximo potencial a este ecosistema" y que ha dado lugar a la marca Andalusian Science and Tech Parks (ASTP). "Son reclamo para la tracción de nuevos proyectos e inversiones y esto es algo que debemos aprovechar", ha remarcado.

De este modo, ha señalado que, en 2018, en los diez parques científico-tecnológicos activos en ese momento, el número de empresas instaladas era de 1.600, con una facturación global de 5.200 millones de euros y alrededor de 40.000 puestos de trabajo. Mientras, en los ocho parques actuales, y según los últimos datos disponibles, las empresas instaladas son 1.790 (+11%), con una facturación conjunta superior a los 13.000 millones de euros (+136%) y el número de trabajadores es de casi 79.000 (+91%).

Atendiendo a cada uno de estos espacios, Gómez Villamandos ha detallado que Sevilla TechPark concentra una superficie de 665.000 metros cuadrados, dispone de 575 empresas instaladas y genera empleo para 31.667 personas, y, además, aglutina un volumen de negocio de 5.513 millones de euros, lo que le permite liderar este conjunto de agentes innovadores. A continuación, se sitúa el Málaga TechPark, el recinto con mayor superficie de la red, por encima de 3,75 millones de metros cuadrados. Sus 715 firmas dan empleo a 27.940 trabajadores y se apuntan un volumen de negocio de 4.181 millones de euros.

Por su parte, el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía (Aerópolis) concentra en 568.387 metros cuadrados a más de 80 empresas responsables de una facturación de 1.161 millones de euros y de dar empleo a 5.104 personas, mientras que el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) agrupa sobre una superficie de 988.223 metros cuadrados a un tejido empresarial compuesto por 78 firmas, que tienen en plantilla a 3.645 trabajadores y presentan a diciembre de este año unas cuentas de 919 millones de euros. Asimismo, el Parque Tecnológico de la Salud en Granada, con 625.000 metros cuadrados, suma 135 empresas, que tienen en nómina a 7.930 personas y facturan 850 millones de euros.

De otro lado, en el Parque Científico y Tecnológico Geolit en Jaén, con 1,56 millones de metros cuadrados, desarrollan su actividad 75 empresas con una plantilla de 1.500 personas y un volumen de negocio de 370 millones de euros. También en la provincia de Jaén, el Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana, con 314.000 metros cuadrados, tiene 19 empresas y un total de 445 empleados. Ya en Córdoba, el Parque Tecnológico, se despliega a lo largo de 582.427 metros cuadrados, cuenta con 110 compañías, 550 trabajadores y genera 60 millones de euros.

Durante su intervención, Gómez Villamandos ha señalado también que en la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (Activa) se especifica que los parques son espacios del conocimiento que promueven la innovación sistémica y contribuyen a conformar elementos necesarios para la promoción de ecosistemas de innovación, además de ser actores fundamentales para la transferencia de conocimiento. "Con esta norma reconoceremos que son estructuras donde, de manera efectiva, actúan y se interrelacionan universidades, institutos y centros de investigación, spin-off, start-ups, pymes y otras empresas con departamentos de I+D+I, constituyendo un modelo de referencia para extraer sinergias de las iniciativas público-privadas", ha manifestado.

El titular de Universidad ha recordado, igualmente, que el protocolo firmado el pasado año recogía la constitución de una Comisión Mixta de Seguimiento y grupos de trabajo para la puesta en marcha de diferentes actuaciones, entre las que se han evaluado distintos esquemas de certificación para su posible implantación por parte de los parques. De igual manera, estos espacios de innovación han compartido sus experiencias en relación a las diferentes estructuras de colaboración entre parques que existen a nivel nacional y europeo.

Por otra parte, Gómez Villamandos se ha referido a las actuaciones conjuntas previstas en estos espacios en 2026. Así, se llevarán a cabo jornadas informativas sobre intereses comunes, evaluación de actuaciones de comunicación coordinadas o actividades de matching entre grupos de investigación, centros tecnológicos y empresas.

Para finalizar, el consejero ha afirmado que este año será clave para el impulso de la Compra Pública de Innovación (CPI) con Sevilla TechPark, que licitará durante este periodo servicios innovadores que mejoren la movilidad en el recinto, la eficiencia energética, la digitalización o la edificación inteligente, así como para la unificación de la imagen de estos espacios con la migración de los nombres de los parques de Córdoba, Almería y Granada a 'TechPark'. También será importante el apoyo institucional a estos espacios, con los que se contará en todos aquellos eventos organizados por la Consejería de Universidad para potenciar su visibilidad.