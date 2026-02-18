Junta presentará en Transfiere el Portal Andaluz del Emprendimiento y la marca que cohesiona el ecosistema emprendedor

El director general de Fomento del Emprendimiento y de la Formación Continua, Javier quien ha presidido este miércoles la Comisión de Seguimiento del Plan General de Emprendimiento 2021-2027. - JUNTA

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación va a presentar en la edición de 2026 de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, que se celebrará en Málaga del 24 al 26 de febrero, el Portal Andaluz de Emprendimiento, una herramienta que ayudará al Sistema Andaluz para Emprender a unificar la información y la relación de los emprendedores con todo el ecosistema, otorgando de este modo seguridad y claridad. Además, dará a conocer la marca 'Emprendimiento andaluz', que cohesionará todas las acciones relativas a la iniciativa emprendedora en Andalucía.

Así lo ha puesto de manifiesto el director general de Fomento del Emprendimiento y de la Formación Continua, Javier González, quien ha presidido este miércoles la Comisión de Seguimiento del Plan General de Emprendimiento 2021-2027. Esta comisión, de carácter participativo y consultivo, es la encargada de evaluar la aplicación de este instrumento de planificación que guiará hasta 2027 las diferentes políticas y actuaciones de la Junta en esta materia.

Según ha expuesto Javier González, el Plan General de Emprendimiento "nos ha convertido en una comunidad pionera en contar con una planificación, lo que nos está ayudando a ser más eficientes y a ofrecer mejores servicios". Dentro del mismo, se ha desarrollado el Portal Andaluz de Emprendimiento y una marca común "como forma de aglutinar las acciones en torno al ecosistema emprendedor que se hace en el territorio andaluz". Este portal es una plataforma digital que, a modo de ventanilla única, pretende facilitar a los emprendedores la información y las herramientas de apoyo que se precisan para impulsar las iniciativas empresariales.

Por otra parte, en el marco de esta reunión de la Comisión de Seguimiento, cada una de las entidades ha dado a conocer las actuaciones implementadas a través de este instrumento durante el período 2024-2025, toda vez que se ha debatido el plan de acción en materia de emprendimiento tecnológico e innovador para los años 2026-2027.

De esta manera, según los resultados del informe de seguimiento, Andalucía avanza en su Plan General de Emprendimiento con más de 108.000 autónomos apoyados y 454 'startups' aceleradas. Del mismo modo, la comunidad ha acelerado la creación de 115 nuevas empresas a través del programa 'Innovactiva', puesto en marcha a través del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), toda vez que más de 540 empresas han participado en itinerarios de emprendimiento y otras 119 en acciones de internacionalización.

Además, en el ámbito de la educación, más de 85.000 alumnos han formado parte de iniciativas de emprendimiento educativo en Andalucía, mientras que la comunidad ha creado 261 aulas de emprendimiento y movilizado a casi 9.000 estudiantes en proyectos innovadores. Asimismo, las universidades públicas andaluzas han generado 382 nuevas empresas y más de 1.100 proyectos emprendedores. Del mismo modo, diez microcredenciales de emprendimiento y 187 prácticas remuneradas han permitido el impulso del aprendizaje y del talento universitario en la comunidad.

La Comisión de Seguimiento tiene asignadas, entre otras funciones, debatir sobre el grado de avance del Plan General de Emprendimiento, identificar los eventuales riesgos que se puedan producir durante su ejecución, así como acordar las acciones de prevención necesarias que ayuden a mitigar sus efectos.

De igual modo, asume otras responsabilidades como aprobar las modificaciones o correcciones de contenido de dicho instrumento que sean necesarias para alcanzar los objetivos planteados o dar el visto bueno a los planes de acción anuales en los que se recogen todas las actuaciones que realizan los distintos organismos implicados en el desarrollo de este instrumento estratégico durante su periodo de vigencia.

A todo ello se suma la supervisión del informe anual de seguimiento, además de la valoración de las aportaciones y propuestas de mejora realizadas desde el sistema andaluz de emprendimiento.