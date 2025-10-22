La Junta "respeta" las "normas" de la Iglesia en el caso de la niña con Síndrome Down de Benacazón (Sevilla)

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha mostrado este miércoles su "respeto" a las "normas" de la Iglesia católica en torno al caso de una niña de Benacazón (Sevilla) con Síndrome Down que quiere ser madrina de bautismo, extremo que el párroco no ha autorizado.

En declaraciones a los medios en un acto en Sevilla, López ha enfatizado que desde la Junta se "respetan las normas de la Iglesia" aunque ha reconocido que "ese niño sería muy afortunado de tener a esta persona en su vida" como madrina.

Según ha avanzado 'Diario de Sevilla', una niña de este pueblo del Aljarafe sevillano quiere ser madrina de bautismo y el cura del municipio no ha consentido esta posibilidad. Sobre este asunto, la consejera de Inclusión Social ha apuntado que este "gesto" de ser madrina sería "bonito".

Ha defendido que las personas con Síndrome Down son "luz pura". "Cuando dan un abrazo, lo dan de verdad; cuando no quieren algo, no se esconden, lo dicen de verdad; no tienen dobleces y son los demás los que vivimos una hipocresía que en ellos no existe".