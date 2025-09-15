La Junta sitúa el enoturismo como "motor de atracción" de Andalucía y defiende el esfuerzo en innovación del sector

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, visita en Villanueva del Ariscal (Sevilla) las Bodegas Góngora. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha situado este lunes el enoturismo como "un motor de atracción turístico" de Andalucía, un segmento impulsado por un sector "marcado por el esfuerzo en la innovación y en la excelencia".

Así lo ha destacado el consejero andaluz en su visita en Villanueva del Ariscal (Sevilla) a las Bodegas Góngora, que como detalla la Consejería en una nota de prensa, es la más antigua de Andalucía y la segunda de España. "Con más de 300 años de historia, sus siete generaciones han hecho una apuesta decidida por la innovación y también por el turismo", ha valorado.

"Esta bodega ha querido dar un paso más en el enoturismo, un segmento que atrae cada vez a más visitantes a este gran destino que es Andalucía, diversificando su oferta más allá del vino e incorporando visitas, la organización de eventos, alojamientos y la venta de sus productos", ha explicado.

En este sentido, ha recordado que casi el 60% de los visitantes de turismo interior y cultural vino atraído por experiencias gastronómicas en el pasado año 2024. "Espacios como esta bodega milenaria son un verdadero motor de atracción turística para Andalucía", ha insistido.

"Con esta visita, queremos poner en valor ese turismo enológico y gastronómico que impulsa las oportunidades de esta provincia, generando empleo, desarrollo económico y, en definitiva, futuro, a través de un modelo de turismo sostenible, regenerativo y de referencia", ha resaltado.

GUÍA DE ENOTURISMO

Esta bodega forma parte de la Guía de Enoturismo en la provincia de Sevilla, una iniciativa que reúne a 30 participantes distribuidos en cuatro comarcas, con la colaboración de entidades y empresas vinculadas al sector, y que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía.

A todo ello se suman los distintivos de calidad de la 'Ruta de los Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla', que también luce esta bodega. Con más de 700 empresas beneficiadas, estos reconocimientos engloban bodegas, destilerías, alojamientos y agencias de viaje, consolidando un ecosistema turístico y gastronómico de excelencia.

"Cuando hablamos de Andalucía como destino, hablamos de proyectos locales e innovadores como este: iniciativas que impulsan nuestra tierra, crean oportunidades, dinamizan nuestros municipios y consolidan a Andalucía como un referente turístico de excelencia, reconocido por su historia y el talento de su sector", ha concluido.

El consejero ha estado acompañado por el presidente de Bodegas Góngora, José Manuel González; la directora general, Rocío Romero, y la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla, Carmen Ortiz Laynez.