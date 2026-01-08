Moreno avisa de que Andalucía no consentirá "nuevo maltrato" de Sánchez con una financiación que "rompa la igualdad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (Fotografía de Archivo) - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este jueves de que esta comunidad no va a consentir un "nuevo maltrato" del Gobierno de Pedro Sánchez con un sistema de financiación autonómica que "rompa la igualdad".

En su cuenta en la red social X, Moreno se ha pronunciado así después de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que ha mantenido este jueves una reunión en la Moncloa con Pedro Sánchez, haya anunciado que han llegado a un acuerdo en materia de financiación para Cataluña que supondrá 4.700 millones de euros más para la comunidad, con un incremento de su capacidad presupuestaria de un 12%, y el reconocimiento del principio de ordinalidad.

"Mal empieza la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, negociada unilateralmente con un inhabilitado del procés y sin contar con el resto de territorios de España", ha indicado Juanma Moreno.

Ha querido dejar claro que Andalucía "no va a consentir un nuevo maltrato del Gobierno de Sánchez y que se rompa la igualdad".