Moreno celebra que Andalucía cierra 2025 "liderando la bajada del paro en España y con más autónomos que parados"

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha celebrado este lunes que la comunidad autónoma ha cerrado el año 2025 "liderando la bajada del paro en España y con un hito histórico", el de que, "por primera vez", la región cuenta con "más autónomos que parados".

Así lo ha destacado el presidente en un apunte en su cuenta de la red social 'X', recogido por Europa Press, que ha acompañado de una gráfica en la que se pone de relieve el "nuevo reto conseguido" de que Andalucía contabilice por primera vez "más autónomos que parados"; en concreto, 592.735 trabajadores por cuenta propia frente a 583.057 desempleados.

Juanma Moreno ha celebrado esta "buena noticia" para iniciar el año 2026 después de que se hayan publicado los datos de paro registrado correspondientes al pasado mes de diciembre de 2025, que sirven también para hacer balance del conjunto del año pasado.

Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y reseñados por la Junta en una nota, el paro se redujo el pasado mes de diciembre en Andalucía en 12.271 personas (-2,06%), hasta situarse la cifra total de desempleados en 583.057 personas, la más baja desde junio de 2008.

En España, el paro se redujo en 16.291 personas (-0,67%), hasta los 2.408.670 desempleados, y Andalucía ha sido la comunidad autónoma en la que más se reduce el paro en términos absolutos, con un descenso equivalente a más del 75% del registrado a nivel nacional, según han destacado desde la Junta.

En los últimos doce meses, el paro se ha reducido en Andalucía en 51.782 personas (-8,16%). Además, la comunidad ha registrado de nuevo la mayor bajada interanual en términos absolutos del conjunto del país, donde el desempleo ha bajado en 152.048 personas (-5,94%).

Ese dato implica que Andalucía ha aportado más de un tercio (34%) del descenso registrado en España entre diciembre de 2024 y el mismo mes de 2025, haciéndolo además "con mayor intensidad" --con 2,22 puntos más--, según han puesto también de relieve desde la Junta.

Así las cosas, Juanma Moreno ha destacado desde la citada red social que la cifra de desempleados con la que ha cerrado Andalucía el 2025 es "la más baja en 17 años y medio", y ha concluido celebrando que "vamos por buen camino".