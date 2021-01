Moreno pide a los andaluces quedarse en casa y no trasladar a los hogares reuniones con amigos o familiares

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado este jueves a la "responsabilidad" de los ciudadanos ante el avance "explosivo" de la tercera ola de la pandemia del coronavirus Covid-19 en la comunidad y ha pedido a los andaluces "quedarse en casa en la medida de sus posibilidades" e intentar "no multiplicar reuniones sociales no necesarias" ni trasladar a los hogares los encuentros con amigos o familiares no convivientes.

Moreno ha lanzado este mensaje en la localidad sevillana de Mairena del Alcor durante su intervención en la inauguración del Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) Los Alcores en vísperas de la reunión del comité de expertos que acordará el endurecimiento de las restricciones en Andalucía ante la evolución de la tercera ola de la pandemia, que ha adelantado que será la "más dura, difícil y compleja de las vividas hasta ahora".

Ante este escenario, el jefe del Ejecutivo andaluz se ha dirigido directamente a la ciudadanía para pedirle "responsabilidad y cabeza en cada uno de nuestros comportamientos", para lo que ha sugerido "quedarse en casa en la medida de sus posibilidades" e "intentar no multiplicar reuniones sociales no necesarias".

En este sentido, Moreno ha alertado sobre la necesidad de no convertir las casas en "minirestaurantes" donde reunirse con amigos o familiares no convivientes y ha advertido de que ni la Junta ni ninguna administración puede "estar en las casas ni en fiestas clandestinas".

Ante la reunión mañana viernes, por la tarde, del comité de expertos que asesora a la Junta en relación con la pandemia y que él preside, Moreno no ha avanzado en que consistirán las nuevas restricciones, porque primero hay que escuchar las opiniones de los expertos, y ha querido pedir confianza a los ciudadanos en el Gobierno andaluz, que intenta "velar por todos los medios posibles por evitar la propagación de la pandemia" y que, al mismo tiempo, se "tomen muy en serio" esta tercera ola, porque todo parece indicar que va a "ser muy dura, muy compleja y que nos va a generar a todos muchas inquietudes y sufrimiento".

Esto sólo se podrá evitar, según ha agregado, con las medidas que se adopten desde el Gobierno andaluz, pero sobre todo, desde el comportamiento individual y colectivo.

"Les solicito a los ciudadanos de Andalucía que, en la medida de sus posibilidades, se queden en casa. No se trata de que nadie se encierre, pero intentemos no multiplicar nuestras reuniones sociales que sean innecesarias, que estemos en el núcleo familiar más esencial y que no traslademos, lo que estamos evitando que ocurra en la calle, a las familias", según el presidente, quien ha mostrado su preocupación por las reuniones de amigos en casas, montando una especie de "minirestaurante".

"Responsabilidad y cabeza en cada una de nuestras actuaciones y de nuestros comportamientos", según ha insistido Moreno en pedir a los andaluces, porque estamos ante la ola "más difícil y compleja" de las que hemos vivido hasta ahora.

Ha indicado que la Junnta va a ir "cerrando el grifo poco a poco", pero que de nada va a servir que se vaya cerrando si al final los ciudadanos lo complementan esa acción en el ámbito individual, ya que la administración no puede estar en cada casa ni saber si se celebran fiestas clandestinas.

El presidente ha explicado que a partir de ahora, cada semana se van a ir revisando las medidas, dado que el ritmo de contagios en esta tercera ola está siendo más acelerado, debido a la presencia también de la cepa británica.