Moreno, sobre el presupuesto de la UE: "Hacer más Europa con menos recursos es imposible"

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía y copresidente del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Juanma Moreno, este viernes en Rodas (Grecia) - JUNTA DE ANDALUCÍA

RODAS (GRECIA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía y copresidente del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Juanma Moreno, ha manifestado este viernes, en relación con el debate que se está desarrollando sobre el presupuesto europeo para el periodo 2028-2034, que "hacer más Europa con menos recursos es imposible" y ha defendido que la Política Agraria Comunitaria (PAC) es "esencial".

Juanma Moreno se ha pronunciado así durante un viaje a Rodas (Grecia), donde ha mantenido reuniones con autoridades griegas y ha participado en una reunión de trabajo organizada por el Grupo Parlamentario Popular Europeo (PPE).

"No hay competitividad sin política de cohesión, aunque algunos crean que pueda ser posible; la cohesión es crucial para hacer que nuestros territorios sean más fuertes, que sean más resilientes y, por tanto, más competitivos", ha dicho Moreno, para quien hay que ser claros sobre el tamaño del presupuesto de la Unión Europea.

A su juicio, hacer más Europa con "menos recursos es imposible, a pesar de que algunos miembros de la Comisión Europea y algunos eurodiputados insisten en que es posible introduciendo elementos supuestamente de mayor eficacia".

Ha manifestado que él está a favor "de la eficiencia en el gasto público, pero los retos que tiene la Unión Europea por delante no se pueden cumplir si reducimos el presupuesto", y ha recalcado que reforzar la UE "en las próximas décadas pasa por dotarla de una mayor capacidad financiera".

Ha calificado de "muy realista y coherente" la cifra del 1,27 por ciento de la renta bruta de la Unión Europea que defiende el Partido Popular Europeo.

Moreno también se ha referido a la PAC, afirmando que es "esencial" para la sostenibilidad del sector primario y para garantizar esa seguridad alimentaria de la Unión en un contexto geopolítico cada vez más complejo, aunque "va a necesitar cierta reforma y cierto nivel de simplificación".

"Hacer competir a regiones y agricultores por los mismos recursos o recentralizar las políticas debilita la gobernanza multinivel que tanto hemos demandado y pone en riesgo los objetivos que estamos buscando entre todos", ha señalado el presidente en funciones de la Junta, para quien, sobre la cohesión, "hay otra amenaza, como es si la alejamos de su dimensión europea para depender de dinámicas nacionales".

A su juicio, si ello ocurriera, "puede que los recursos no lleguen donde más precisamente lo necesitan los ciudadanos europeos" y, por ello, "es muy importante que la dimensión europea no dependa de las dinámicas nacionales", y ha dicho que las regiones no pueden ser "meros ejecutores", sino que tienen "las capacidades de contribuir de forma decisiva en las políticas europeas".

Ha manifestado que el Tribunal de Cuentas Europeo ya ha "dado la alerta" en el sentido de que la reforma del presupuesto presentada por la Comisión Europea "no garantiza una mayor financiación y ejecución de las políticas europeas, sino que es justamente al revés, puede traer más problemas que beneficios".

Asimismo, Juanma Moreno ha mostrado su preocupación por "ideas como desmantelar" la Dirección General de Política Regional y Urbana (Regio). Ha señalado que se necesita una dirección Regio "fuerte que asegure la implicación real de las autoridades regionales y las autoridades locales", y no "introducir elementos de distorsión o de duda o de incertidumbre sobre las capacidades en el ámbito regional".

Moreno se ha mostrado convencido de que el Comité Europeo de las Regiones "es más útil, más necesario y más oportuno que nunca". Ha asegurado que si no existiera ese órgano y un PPE "mayoritario, responsable y coherente", no se hubiera conseguido avanzar "en contra de los grandes peligros y retos" que tiene el presupuesto de la UE.