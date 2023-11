Moreno reivindica la "estabilidad institucional" y presupuestaria de Andalucía frente al "ruido" del "resto de España"

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ha valorado este jueves que el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2024 haya superado el debate de totalidad en el Parlamento, y ha destacado que, "mientras el resto de España está con el ruido y el follón y la inestabilidad que ahora mismo tiene el propio Gobierno" central, "en Andalucía tenemos estabilidad institucional, serenidad", y contará con "unos presupuestos que multiplican de una manera notable los gastos en los servicios públicos esenciales".

Así lo ha subrayado Juanma Moreno en unas declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press tras la votación en el Pleno del Parlamento de las enmiendas de totalidad que contra el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2024 han presentado el PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, que han sido rechazadas con los votos del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta, y también de Vox.

Moreno ha defendido que los aprobados por su gobierno son "los Presupuestos que necesita Andalucía", y "multiplican" la inversión "tanto en la sanidad, en la educación y la dependencia como también en agua, que es algo que nos preocupa muchísimo con la sequía que estamos teniendo" en esta comunidad, según ha subrayado.

"Son unos presupuestos que dan estabilidad y credibilidad a nuestra comunidad autónoma", ha abundado Juanma Moreno, que ha criticado que, con sus enmiendas de totalidad, los grupos que las han presentado "simplemente" hacen "oposición por la oposición".

En esa línea, ha sostenido que esos grupos "no se han leído los Presupuestos, no les han dedicado ni un minuto", y ha opinado que "no tenía sentido" que presentaran enmiendas a la totalidad.

Tras ello, Moreno ha dicho que "confiaba en una actitud más positiva, más constructiva" por parte de la oposición, de presentar "enmiendas que nos ayudaran a mejorar todavía esos Presupuestos, pero desgraciadamente eso no se ha producido", según ha lamentado antes de apostillar que desde su gobierno van a "seguir trabajando para que Andalucía tenga un instrumento útil en esa Ley de Presupuestos".

El presidente de la Junta ha subrayado que las cuentas de 2024 marcan un "récord" con un montante global de "más de 46.000 millones de euros", si bien ha apuntado que le "gustaría tener más recursos para hacer más cosas, pero desgraciadamente nuestra comunidad autónoma está infrafinanciada" por el sistema de financiación autonómica y "desgraciadamente competimos con una mano atada a la espalda", según ha incidido antes de advertir de que Andalucía recibe "1.200 millones de euros menos al año" de lo que le correspondería en virtud de dicho modelo.

Tras ello, ha criticado que "el Gobierno de la nación, ni modifica la financiación autonómica ni nos compensa con unos fondos de transición", aunque "estamos viendo que a Cataluña parece sí que se le van a arreglar los problemas de financiación", ha apostillado. "Pero a Andalucía no, así que pelearemos por ello", ha puntualizado Juanma Moreno para concluir.