Moreno urge al Gobierno a "transferir competencias" para ejecutar inversiones eléctricas: "O lo hacen ellos o nosotros"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, este martes en Sevilla, durante la inauguración del congreso New Industry in Southern Europe (NISE), - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha insistido este martes en reclamar al Gobierno central las inversiones en red electrica que corresponden a Andalucía y le ha trasladado que si no es capaz de acometerlas, transfiera "las competencias" a la comunidad para que el ejecutivo andaluz se ponga "manos a la obra". "O lo hacen ellos o nosotros", ha apuntado.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante la inauguración del congreso New Industry in Southern Europe (NISE), en Sevilla.

Ha manifestado que el crecimiento industrial que se está produciendo en Andalucía ha llevado a un problema que ya se había previsto, que es la capacidad de evacuar energía eléctrica.

"No puede ser que tengamos proyectos industriales de máximo calado y que, al final, tengamos que tardar más tiempo que nuestros competidores como consecuencia de la falta de inversión de red eléctrica", ha manifestado Moreno, quien ha vuelto a exigir al Gobierno central "que de manera inmediata se invierta exactamente lo que es justo para Andalucía".

Así, ha explicado que, del plan inversor de red eléctrica, tan solo un 11 por ciento de esas inversiones recaen en Andalucía, "lo cual no tiene ningún sentido", porque supone un 40 por ciento "por debajo de la inversión en red eléctrica a nivel peninsular".

Ha indicado que eso no se puede aceptar y que si el Gobierno central no es capaz de dotar a Andalucía de las inversiones necesarias en red eléctrica, que ceda la "competencia" a la comunidad autónoma y la Junta se pondrá "manos a la obra", como se está haciendo en otros ámbitos.

"No tenemos miedo, no tenemos ningún problema y tenemos las capacidades inversoras para hacer esas inversiones", ha indicado Moreno, quien ha querido dejar claro que "o lo hacen ellos o lo hacemos nosotros, pero lo vamos a hacer".

El presidente de la Junta ha defendido que Andalucía tiene la capacidad y va ser uno de los "polos de atracción más poderosos en materia industrial a lo largo de los próximos años".

El Consejo de Gobierno andaluz abordó el pasado 5 de noviembre un análisis técnico de la Consejería de Industria, Energía y Minas sobre la propuesta de planificación de inversiones de la red de energía eléctrica 2025-2030 que plantea el Gobierno central para Andalucía, y que "sólo atiende el 23% de las actuaciones solicitadas por la Junta en su propuesta elevada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en marzo de 2024".

Además, el 60% de las inversiones totales planteadas por el ministerio para Andalucía, según la Junta, se destinan a solucionar "carencias del sistema que no responden a las necesidades específicas de Andalucía ni atienden al desarrollo industrial de la región, sino que dan soporte al funcionamiento de la red de transporte en su conjunto, según el informe técnico elaborado por la Secretaría General de Energía y la Agencia Andaluza de la Energía sobre las infraestructuras incluidas en la propuesta del Gobierno de España".

De los 8.130 millones de euros contemplados para el conjunto de España en la planificación eléctrica 2025-2030 sin incluir las interconexiones, el ministerio ha asignado a Andalucía un porcentaje del 11,8%, "por debajo de lo que le correspondería a la comunidad autónoma atendiendo a criterios objetivos de población (18%), superficie (17,3%) o consumo eléctrico (15%)", según la Junta.

En este sentido, según añade, el documento recoge sólo 458 millones de euros para acometer nuevas inversiones o actuaciones. El resto, 502 millones, "se corresponde con inversiones no ejecutadas de la planificación vigente; de este modo, el 52% de las inversiones del Ministerio para Andalucía se arrastran de la planificación actual".