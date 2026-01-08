Moreno valora la "eficiencia" en la gestión de los rectores andaluces para "estirar el euro público al máximo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene durante el acto de toma de posesión de Carmen Vargas como nueva rectora de la Universidad de Sevilla (US). A 08 de enero de 2026, en Sevilla(Andalucía, España). La catedrática de Microbiolo - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha elogiado este jueves la capacidad y la "eficiencia" en la gestión de los rectores de universidades andaluzas para "estirar el euro público al máximo", en un contexto en el que los recursos de financiación son limitados.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha trasladado este mensaje en el transcurso de su intervención en el acto de toma de posesión de Carmen Vargas como rectora de la Universidad de Sevilla (US), que ha presidido en el Palacio de San Telmo de la capital andaluza, y al que han asistido, entre otras autoridades, los consejeros de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, así como los rectores de las universidades de Granada, Córdoba, Cádiz, Almería, Huelva, Jaén y la Internacional de Andalucía (UNIA).

En un momento de su discurso con el que se ha clausurado este acto, el presidente de la Junta ha aludido a la financiación de las universidades, y ha comentado que "siempre queremos más recursos y nunca son suficientes", pero los rectores y sus equipos son "gestores" y saben "hacer como nadie algo que es muy importante, no solamente impulsar el conocimiento y la investigación, sino también estirar el euro público al máximo", ha dicho Moreno antes de agregar que confía "plenamente en la eficiencia de la gestión" que realizarán los rectores.

En todo caso, el presidente andaluz ha reivindicado el nuevo modelo de financiación de las universidades impulsado por la Junta gracias a cuyo reparto, y junto a "otra serie de cantidades acordadas con la comunidad universitaria, las universidades andaluzas están percibiendo la mayor financiación de su historia", según ha destacado.

Moreno ha valorado que dicho modelo de financiación "ha obtenido un informe favorable del Consejo Andaluz de Universidades, el máximo órgano de representación universitaria, y ha conseguido algo inédito hasta la fecha", y es que "el propio Gobierno central reconoce a Andalucía como la comunidad que mejor financia a sus universidades públicas en relación a su PIB y a su esfuerzo presupuestario".

El dirigente andaluz ha agregado que ese "hito" lo "corrobora el informe de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, la CRUE, que acredita el esfuerzo que, entre todos, estamos haciendo para fortalecer y para mejorar nuestro sistema público de universidades".

LA "HOJA DE RUTA" PARA 2026

Dicho esto, el presidente ha garantizado que su gobierno seguirá en este nuevo año 2026 su "hoja de ruta", tras aprobar, antes de finalizar el 2025, "el anunciado plan de inversiones e infraestructuras correspondiente también a las universidades", según ha destacado Moreno, que ha remarcado que en el actual ejercicio se dará desde la Junta "un espaldarazo muy relevante a la innovación y al desarrollo".

Así, según ha concretado, "en breve se publicará también la resolución definitiva de la última convocatoria de proyectos por valor de 25 millones de euros, que permitirá promover más de 200 iniciativas, y casi al mismo tiempo se convocará una nueva convocatoria por otros 25 millones de euros, junto a otra de investigación, fundamental, por cerca de diez millones".

"Es decir, 60 millones destinados a fomentar innovación y la investigación universitaria en solo dos años", según ha puesto de relieve el presidente, quien igualmente ha subrayado el "respaldo" que desde la Junta ofrecen "también en el ámbito de todas y cada una de las universidades".

No obstante, ha apostillado que "todos los que gestionamos somos conscientes de las dificultades que tiene la gestión", y "a ninguno nos salen los números", de forma que "siempre nos faltan recursos para todas las cosas que queremos hacer", y "nos gustaría tener más dinero en la universidad, la educación, la sanidad, la dependencia, las carreteras", o en "políticas hídricas", según ha abundado antes de reivindicar la "eficiencia" en la gestión de los rectores andaluces.

Finalmente, el presidente también ha valorado la mejora, en general, del conjunto de "ratios" de las universidades públicas, como el "número de estudiantes, titulaciones, investigaciones", y ha defendido que, "en línea general, nuestro sistema público de universidades ha mejorado de manera ostensible en los últimos años".

"Espero que sigamos en ese camino trazado, un camino de progreso, de avance, y que lo podamos hacer como lo hemos hecho hasta ahora, desde el diálogo, desde la búsqueda permanente del punto de encuentro y desde la complicidad necesaria que tenemos que tener entre instituciones", según ha abundado Moreno, quien en esa línea ha concluido reivindicando que "se avanza siempre mucho más rápido" y "se llega mucho más lejos cuando acordamos, cuando vamos de la mano, cuando somos capaces de buscar esos puntos de encuentro que son fundamentales".