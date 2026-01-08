La rectora de la Universidad de Sevilla ofrece "cooperación" a la Junta y pide a Moreno que "nos ayude a crecer"

La nueva rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, en su toma de posesión con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, ha ofrecido este jueves "cooperación y lealtad institucional" a la Junta de Andalucía en un acto de toma de posesión en el Palacio de San Telmo, presidido por Juanma Moreno, al que ha pedido que "nos ayude a crecer, a mejorar".

Carmen Vargas ha reivindicado la importancia del sistema universitario público en el acto de su toma de posesión como nueva rectora de la Universidad de Sevilla. El Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha acogido este jueves 8 de octubre el evento, que ha estado presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y ha contado con la presencia de autoridades políticas y académicas de universidades andaluzas y españolas.

Vargas ha comenzado su discurso destacando que es "consciente del honor que supone y del compromiso que implica" su nuevo cargo. Además, ha subrayado la relevancia de ser la primera mujer que asume el rectorado de la Universidad de Sevilla. A su juicio, no se trata de "un hecho excepcional", sino del "resultado natural de una institución que ha sabido evolucionar con su tiempo sin renunciar a su identidad, y que reconoce el talento sin etiquetas".

A continuación, ha agradecido a los rectores de las universidades públicas de Andalucía que la hayan acompañado en el acto de su toma de posesión. "Su presencia hoy aquí es una clara muestra de la fortaleza y unión del sistema universitario público andaluz, y refuerza una convicción compartida: solo desde la cooperación, la lealtad institucional y una visión de conjunto podremos afrontar con éxito los retos que tenemos por delante".

La nueva rectora de la US ha destacado la importancia del servicio público que prestan las universidades. "La educación pública es el mayor motor de movilidad social que tiene Andalucía", ha subrayado. En ese sentido, ha defendido que "el talento necesita oportunidades" y "la universidad pública es el pilar que garantiza esa igualdad de oportunidades".

Según ha recordado, ella misma es un ejemplo de esa función igualadora: "si hoy me encuentro aquí es gracias a la universidad pública, que me dio la oportunidad de formarme y crecer". Por ello, ha reivindicado que "no existe una idea más valiosa que garantizar que cualquier niña o niño de una familia andaluza pueda acceder a la universidad pública, formarse, viajar, aprender idiomas, conocer otras realidades y regresar después a su tierra para mejorarla".

También ha recalcado que los nuevos tiempos "nos exigen universidades más ágiles, más modernas, más conectadas con el tejido empresarial y más comprometidas con el desarrollo regional" y ha mostrado su compromiso para trabajar en este sentido desde la US. Para ello, ha insistido, se ha rodeado de "un equipo de gobierno preparado, comprometido y plenamente consciente de la dimensión del servicio público que asume".

Por todo ello, Vargas ha invitado a "seguir confiando en la universidad pública como una inversión estratégica, no como un gasto". Al mismo tiempo, ha insistido en que, durante su mandato, la Universidad de Sevilla "seguirá defendiendo la ciencia, la cultura y las humanidades como pilares inseparables, también en aquellas áreas académicas que no generen retorno económico, "solo conocimiento", y formando a personas capaces de servir a la sociedad con ética y responsabilidad".

Antes de cerrar su discurso, la rectora se ha dirigido personalmente al presidente de la Junta de Andalucía y le ha recordado que "Andalucía se beneficia cada día del trabajo riguroso de sus universidades públicas. Creer en la universidad pública es creer en Andalucía".