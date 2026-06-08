Moreno valora el mensaje del Papa sobre la importancia del "entendimiento" a tres días de la constitución del Parlamento

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, este lunes, en un acto con los nuevos efectivos de la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Palacio de San Telmo de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha valorado este lunes el mensaje del Papa León XIV sobre la importancia del "entendimiento", a tres días de que se constituya el Parlamento andaluz de la XIII Legislatura, este jueves 11 de junio.

Moreno se ha pronunciado así durante su intervención en un acto con los nuevos efectivos de la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

"Nos dijo que no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad", según ha manifestado Moreno sobre el mensaje del Papa en su primer día en España.

El presidente en funciones ha expresado su "adhesión plena" a las palabras del Papa, porque precisamente ese "entendimiento" es lo que define la "vía andaluza" impulsada por su gobierno: "Superar las diferencias para encontrar los puntos de encuentro", una cultura "necesaria, oportuna e importante para el desarrollo y la prosperidad de cualquier sociedad".

"Espero, deseo y confío que esas bellas palabras de su Santidad el Papa calen en lo más profundo de la sociedad española y, de manera muy especial, también en los dirigentes políticos para que hagamos entre todos, como hacemos desde Andalucía, un esfuerzo diario por comprender y por entender", ha añadido Juanma Moreno.