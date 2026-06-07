PSOE-A advierte del "retroceso" con Vox en "la ecuación institucional":"A Moreno solo le importa mantenerse en el poder"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez. - PSOE-A

SEVILLA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha advertido este domingo del "riesgo inminente" en materia de derechos que a su juicio supone la entrada de Vox en "la ecuación institucional" con la vista puesta a la sesión de constitución del Parlamento andaluz que se celebra el próximo jueves.

En una nota remitida por el partido, Márquez ha señalado que "Moreno Bonilla llegó originalmente al poder con una llamada de Abascal" y no dudó en cambiar los derechos de las mujeres por su sillón".

"Es exactamente lo que va a hacer ahora: Moreno Bonilla le va a entregar la llave de Andalucía a la extrema derecha porque lo que más le importa es mantenerse en el poder", ha afirmado la diputada socialista, al mismo tiempo que ha asegurado que se producirá "un retroceso sistemático".

"Todo lo que tiene que ver con los derechos de ciudadanía, con las mujeres, el colectivo Lgtbi y los derechos humanos va a volar absolutamente por los aires", ha subrayado, tras matizar que es "una deriva que ya lleva pasando estos años".

Ante este escenario, la parlamentaria socialista ha defendido el compromiso "firme" de su formación "desde el lugar que la ciudadanía ha determinado en las urnas".

"Nos comprometemos a hacer una tarea de oposición responsable, rigurosa y seria, poniéndole voz a los problemas de los andaluces", ha remarcado. Finalmente, la diputada electa ha subrayado que María Jesús Montero asumirá "con firmeza" la tarea al frente del grupo socialista como jefa de la oposición en Andalucía para "proteger el Estado del bienestar".

"Los andaluces han confiado en nosotros y necesitan la defensa de los servicios públicos que representa el PSOE. Siempre estaremos a su servicio", ha concluido.