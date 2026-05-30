Moreno valora de "satisfactoria" su reunión con el viceprimer ministro de Grecia para defender sus intereses comunes

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, junto al viceprimer ministro de Grecia, Kostis Hatzidakis. - JUNTA DE ANDALUCÍA

RODAS (GRECIA), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha calificado este sábado de "satisfactoria y positiva" su reunión con el viceprimer ministro de Grecia, Kostis Hatzidakis, para establecer vínculos tanto comerciales como políticos entre la comunidad autónoma y el país helénico.

En declaraciones a los medios, Moreno ha subrayado que tanto Andalucía como Grecia poseen intereses comunes, como el Mediterráneo, intereses en la PAC, ya que, según ha explicado, en los próximos presupuestos que tiene que aprobar la Comisión Europea "nos jugamos también el futuro de nuestra agricultura".

"Hemos hablado también de simplificación administrativa, donde hemos hablado de turismo, y este nuevo fenómeno también que hay conforme a la turismofobia", ha enumerado el presidente, además de reclamar en nombre de Grecia y Andalucía una mayor importancia del turismo como "gran industria y motor económico en ambas regiones".

Asimismo, ha afirmado que desde la Junta de Andalucía "va a seguir trabajando, mejorando y aprovechando todas estas reuniones para que haya una conexión mucho más fluida entre los países miembros". Unas reuniones que, a su juicio, "sirven de alianza para defender intereses comunes, en este caso en el marco de nuestro Mediterráneo".