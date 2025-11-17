Neonatología del Hospital Macarena de Sevilla ofrece atención integral que refuerza el vínculo de bebé y familia

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Neonatología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla ofrece una atención integral que abarca la asistencia sanitaria, el apoyo nutricional y un enfoque centrado en la humanización del cuidado que refuerza el vínculo del bebé y su familia.

La referida Unidad se ocupa de la asistencia global de bebés prematuros, esto es, que tienen menos de 37 semanas de gestación. Esta unidad atendió a lo largo del año pasado a 121 bebés prematuros de los más de 2.091 nacimientos registrados el año pasado en el hospital sevillano, informa el hospital en una nota de prensa.

Para conmemorar el Día del Niño Prematuro, el centro hospitalario organiza este lunes en su Aula Magna una jornada de convivencia con aquellos niños que en su día pasaron por la Unidad de Neonatal y sus familiares. Se trata de un reencuentro que refuerza los lazos de los profesionales y las familias que pasaron por esta difícil situación.

Uno de los mayores empeños de los profesionales de la unidad, más allá de la calidad asistencial es humanizar la relación y trato con familiares cuyos hijos pasan por esta situación. La Unidad de Neonatología del centro hospitalario, que cuenta con un área de cuidados intermedios y otra de cuidados intensivos, no sólo presta asistencia a bebés prematuros, sino también a recién nacidos que no lo son y por su patología lo requieren y a bebés que acuden por alguna urgencia que no tengan más de 28 días de vida.

REGISTRO DE 229 INGRESOS EN 2024

Dentro de las actividades que contribuyen a la humanización que se realiza en la Unidad de Neonatología del hospital sevillano, destaca el llamado 'Método Madre Canguro', un procedimiento que se propone a los progenitores de bebés ingresados en la unidad para reforzar el vínculo familiar y fomentar la lactancia materna.

"Se incentiva la participación de padres y madres en los cuidados y tratamientos que precisen, familiarizándose con ellos y facilitando la transición al domicilio", explican profesionales de esta prestación asistencial. "Estamos dando los primeros pasos para extender esta iniciativa más allá de los progenitores a otros miembros diferentes de la familia", apostillan.

Igualmente, la Unidad junto con la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico, hace un seguimiento prenatal de aquellas gestaciones de riesgo que puedan precipitar un parto prematuro. Una vez ya ingresados en la unidad, también se les hace un seguimiento neurológico mediante exploración clínica y ecografía cerebral en los casos que se requiera, y acciones de cribado oftalmológico, auditivo o de enfermedad metabólica ósea.

Por otro lado, desde la Unidad se fomenta que los bebés prematuros sean alimentados con leche materna proporcionando leche humana donada al ser la Unidad Centro Satélite del Banco de Leche del Virgen del Rocío. "También disponemos de extractores portátiles a pie de incubadora, así como de una zona con extractores para aquellas madres que prefieran tener más intimidad durante la extracción", aducen responsables de Neonatología.

Asimismo, dentro del Proceso Asistencial Integrado de Embarazo, Parto y Puerperio, esta Unidad realiza, igual que a otros recién nacidos, el Cribado Neonatal Ampliado con los controles posteriores pertinentes y las Otoemisiones Acústicas, y se inicia, en aquellos casos que estén ingresados en la unidad cuando cumplen los dos meses de edad cronológica, el calendario vacunal.