La nueva programación del Museo de Bellas Artes de Sevilla incluye una gran retrospectiva de la obra de Juan de Mesa

La nueva programación del Museo de Bellas Artes incluye una gran retrospectiva de la obra de Juan de Mesa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha presentado este lunes la programación del Museo de Bellas Artes de Sevilla para 2026 que incluye una gran muestra retrospectiva de la obra de Juan de Mesa con ocasión del 400 aniversario de su fallecimiento.

Según ha detallado la Junta en una nota, con más de una treintena de obras, esta antológica, que se inaugurará a finales de año y podrá verse hasta marzo de 2027, "se enmarca en una de las principales líneas de trabajo de la pinacoteca centrada en la investigación, revisión y actualización de los principales artistas de la Escuela Sevillana, del Barroco que le ha llevado a dedicar muestras a Francisco Pacheco, Bartolomé Esteban Murillo, Juan Martínez Montañés, Juan de Valdés Leal y Pedro Roldán, entre otros", según ha detallado Del Pozo.

Así, "la nueva programación del Bellas Artes de Sevilla se sustenta en la investigación y conservación de sus colecciones, la difusión del conocimiento, y, muy singularmente para este 2026, en la puesta en valor de las adquisiciones y donaciones que han permitido la ampliación y renovación de sus colecciones, tras una inversión para este fin de más de 1,5 millones de euros aportada por la Consejería de Cultura desde 2019", ha avanzado Del Pozo.

La consejera ha estado acompañada en la viceconsejera de Cultura y Deporte, Macarena O'Neill, la directora general de Museos y Conjuntos, Aurora Villalobos, y la directora del Museo, Valme Muñoz, entre otras personalidades.

Patricia del Pozo ha indicado al comienzo de su intervención el destacable registro de visitantes logrado por este Museo en 2025, "357.515 visitas, un 10% más que el año anterior, el cuarto mejor registro de su serie histórica". Unos datos que, en buena medida, responden al interés suscitado por dos de las muestras temporales que, inauguradas en 2025, tienen continuidad en 2026.

Por un lado, la que reúne las pinturas y dibujos de la familia Bécquer --una de las sagas artísticas más destacadas de todos los tiempos-- expuesta hasta inicios de marzo y la dedicada al programa iconográfico de la iglesia de la Caridad, que podrá verse hasta el próximo mes de junio.

Por este motivo, habrá que esperar a julio para inaugurar la primera de las muestras temporales programadas en 2026, que va a exhibir la donación realizada al Museo por el coleccionista Enrique Carlos Martín Rodríguez. "Se trata de una generosa contribución formada por doce obras, que incluye pinturas, esculturas y dibujos, datados entre los siglos XVI y XIX, y que va a permitir incorporar al museo obras de nuevas escuelas y autores, enriqueciendo notablemente sus fondos", ha avanzado Del Pozo,

En este sentido, la consejera ha explicado que la muestra servirá también de palanca para "resaltar la ejemplaridad e importancia en el desarrollo de la propia historia del museo de las numerosas donaciones realizadas por los coleccionistas privados".

Del mismo modo, en mayo de 2026, se presentará al público la obra donada al Museo por la familia del pintor Santiago Martínez (Villaverde del Río, 1890- Sevilla, 1979), un óleo de gran tamaño, encargado al artista por el Ayuntamiento de Sevilla, para que recogiera uno de los episodios históricos más relevantes de la ciudad en el siglo XX: la ceremonia de inauguración de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Un par de meses antes, en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se presentarán como conferencia la última de las adquisiciones del Museo, el óleo 'Riña' de Luisa Puiggener (Jerez de la Frontera, 1867-Sevilla, h. 1921), comprado en subasta pública en 2025 por la Junta de Andalucía, junto al cuadro 'Consulta Gratis', en la actualidad en proceso de restauración.

Para la titular de Cultura, "pondremos de manifiesto así el esfuerzo de este Museo, y en particular de su directora Valme Muñoz, por dar visibilidad a la importante contribución de las mujeres a la historia del arte, una labor que a menudo ha quedado relegada a un segundo plano".

Asimismo, a lo largo de 2026, se presentarán las últimas restauraciones de obras realizadas en el Museo en colaboración con la Asociación de Amigos de la pinacoteca. Las obras serán presentadas al mismo tiempo que la información sobre el trabajo llevado a cabo y los hallazgos surgidos a lo largo del proceso. Entre estas obras, todas pertenecientes a los fondos propios del Museo, están las esculturas 'Virgen con el Niño' (1623), y 'San Juan Bautista' (1623), ambas de Juan de Mesa, así como los óleos 'Santa Justa y Rufina' (h. 1666), y 'San Leandro y San Buenaventura' (h. 1666), de Bartolomé Esteban Murillo.

De igual modo, el Museo acogerá, en calidad de préstamo temporal, la obra 'El Juicio Final' (1628), de Francisco Herrera 'El Viejo' (Sevilla, h. 1590-Madrid, h. 1654), una obra, propiedad de la Hermandad de San Bernardo, que ha sido recientemente restaurada merced a las ayudas para la recuperación del patrimonio cultural de carácter religioso convocadas por la Consejería de Cultura y Deporte.

JUAN DE MESA

A finales de año, el Museo reunirá lo más destacado de la trayectoria artística del escultor Juan de Mesa (Córdoba, 1583-Sevilla, 1627) ofreciendo una visión actualizada de su figura, su producción y su repercusión en el arte sevillano. Se articulará en diferentes secciones que presentarán al público la estrecha relación con su maestro Juan Martínez Montañés, personalidad clave en la configuración de la escuela escultórica sevillana, y con otros escultores y pintores contemporáneos.

En la exposición, que reunirá obras pertenecientes a instituciones locales, autonómicas, nacionales e internacionales, se analizarán los temas iconográficos presentes en su producción, con especial dedicación a los asuntos que más marcaron su trabajo, como la pasión de Cristo y su relación con las cofradías penitenciales.

Asimismo, se revelará también su enorme influencia en la escultura religiosa posterior, de la que es referente ineludible para los escultores de los siglos XIX y XX, e incluso para los artistas actuales.

JORNADAS Y CONFERENCIAS

Dentro del ámbito de la divulgación, destaca el programa "Mirar un cuadro", que da cabida un año más a artistas, temáticas y obras vinculadas a las colecciones del Museo abordadas por un especialista en la materia.

Tras la charla "El cante en la obra de los Bécquer", a cargo de Rocío Plaza Orellana, celebrada el domingo 18 de enero, las próximas conferencias propuestas son "Montpensier, coleccionistas y mecenas de arte", a cargo de Ángel Rodríguez Rebollo (15 de febrero'); y "Dos nuevas obras (y una nueva artista) para la colección del Museo: 'La riña' y 'Consulta gratis', de María Luisa Puiggener", a cargo de Lourdes Páez Morales (8 de marzo).

Asimismo, en mayo se han programado las jornadas "Arte y Misericordia. La Santa Caridad de Sevilla", dedicadas a tratar varios de los aspectos que se desprenden del análisis detenido del excepcional conjunto del barroco, una actividad que se realizará en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide.

Por otra parte, en septiembre, las jornadas 'Comunicación en Museos: nuevas narrativas, nuevos públicos', afrontarán los retos y oportunidades para mejorar la comunicación de los museos en un entorno marcado por la digitalización, la diversificación de audiencias y la evolución de los modos de consumo cultural.

Finalmente, la consejera ha destacado "los programas educativos y de arte inclusivo, unas iniciativas fundamentales para que el Museo de Bellas Artes de Sevilla llegue a nuevos públicos y sea accesible para todos".