Nueva reunión en la comisión de seguimiento sobre el control de viviendas turísticas entre Junta y Ayuntamiento Sevilla

Reunión de la comisión de seguimiento de las viviendas turísticas entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía ha acogido este martes la reunión de la comisión de seguimiento con representantes del Ayuntamiento de Sevilla para "avanzar en el control de las viviendas de uso turístico en la ciudad".

Según ha indicado la Junta en una nota, este encuentro se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre ambas administraciones, cuyo objetivo es "coordinar y reforzar el control de viviendas de uso turístico en la ciudad".

La Junta ha destacado que Sevilla fue la "primera capital en la que se firmó este convenio" de la mano del consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, y el alcalde, José Luis Sanz. El convenio "ayuda a regular la oferta, asegurando su calidad, mejorando la experiencia de los clientes y proteger los intereses de los residentes y turistas, impulsando la mejor convivencia entre comunidades locales y viajeros".

Desde 2024 hasta el 31 de enero de 2026, la Consejería de Turismo ha cancelado en Sevilla un total de 1.307 viviendas de uso turístico, actuaciones realizadas tanto de oficio como a instancia de parte, en el marco de las labores de inspección y control desarrolladas por la administración autonómica.

La reunión ha contando con la directora general de Ordenación Turística y Hostelería de la Consejería, Elena Baena; la delegada territorial de Turismo de la Junta en Sevilla, Carmen Ortiz; el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan De la Rosa; la jefa del Servicio de Licencias e Inspección Urbanística de la Gerencia de Urbanismo, Amparo Guerrero; el director general de Turismo de Sevilla, Juan José Domínguez, y el gerente de Contursa, Antonio Castaño.