Nuevas instalaciones en Recuperación Postanestésica del Hospital de la Mujer del Virgen del Rocío de Sevilla

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA) del Hospital de la Mujer del Virgen del Rocío reabre este martes después de la remodelación integral de los espacios. Las nuevas instalaciones cuentan con doce puestos asistenciales en una estancia diáfana dotada de luz natural, que permite una mejor visión del paciente desde el control de Enfermería.

Al respecto, una veintena de pacientes ingresa cada día en la URPA del citado centro hospitalario, como se destaca en un comunicado. A este servicio llegan tras someterse a una cirugía de mama, de cirugía oncológica o ginecológica, por ejemplo, de suelo pélvico. Igualmente ingresan en la URPA las mujeres que van a cesárea o tienen una hemorragia en el parto o cualquier otra complicación.

Asimismo, es el espacio en el que ingresa cualquier persona hospitalizada en el Maternal con cualquier complicación y que necesita de cuidados especializados para estabilizarse. En este sentido, son los médicos y enfermeras de la especialidad de Anestesiología y Rehabilitación los que atienden a las pacientes en la URPA.

La obra, en concreto, han consistido en una redistribución de varias zonas contiguas, lo que ofrece un mejor servicio a las pacientes, quienes tendrán un espacio más amplio y confortable. Así, entre los trabajos realizados en esta intervención, que comenzó el pasado 20 agosto, destaca la monitorización centralizada y cabeceros con monitorización para mejora de seguridad del paciente; también se ha mejorado la iluminación, que se sectoriza y es independiente cada dos puestos asistenciales.

Por último, es posible regular los gases tras la nueva instalación de oxígeno, vacío y aire desde los cabeceros. Y se ha aprovechado la obra para renovar la instalación eléctrica, mejorar los revestimientos de pared y suelo y modernizar la instalación de aire acondicionado. El personal de Enfermería podrá, además, trabajar en un área más amplia, permitiendo con ello ofrecer una mejor calidad en los cuidados que presta a las pacientes que ingresan en esta unidad.

Mientras que se realizaron estas obras, las pacientes estuvieron hospitalizadas en las unidades del centro en que se operan, ya sea Hospital Infantil, Rehabilitación y Traumatología o el Hospital de la Mujer. En este último solo se realizaron las operaciones de cirugía obstétrica en los quirófanos de Urgencias, mientras que el postoperatorio lo hicieron en la URPA del Infantil.