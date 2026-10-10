La oferta andaluza contacta en encuentros con intermediarios internacionales especializados en turismo de lujo

Jornadas de Turespaña que se han desarrollado en India. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local ha participado esta semana en varios encuentros internacionales centrados en el segmento turístico 'premium' para viajeros de alto poder adquisitivo, como el encuentro de la red Serandipians en Cerdeña (Italia) y unas jornadas profesionales en los mercados indio y chino.

El consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha señalado que "el turismo de mayor capacidad de gasto ofrece oportunidades para las empresas andaluzas, desde los alojamientos hasta la gastronomía y las experiencias culturales. El objetivo es que ese gasto se traduzca en actividad económica y empleo en los destinos", según ha precisado el Gobierno andaluz en una nota.

Gavira ha añadido que "Andalucía tiene una oferta que encaja con lo que buscan estos viajeros, patrimonio, gastronomía y experiencias ligadas a la identidad de cada lugar. El contacto con los agentes especializados permite acercar esa oferta a nuevos mercados y llegar a quienes también viajan fuera del verano".

El destino se ha presentado en 'The Essence of Luxury Travel Show', cita organizada por la red internacional Serandipians by Traveller Made que ha congregado en Italia a compradores y proveedores especializados en turismo de lujo para "facilitar las relaciones comerciales y conocer las tendencias de este segmento".

En contexto, la delegación andaluza dispuso en el encuentro de espacio para unas 60 reuniones concertadas con representantes de la demanda de este segmento, como agentes especializados en experiencias 'premium' y viajes personalizados que forman parte de esta red, presente en 74 países.

También se han dirigido a clientes de alta capacidad de gasto las jornadas de Turespaña que se han desarrollado en India, concretamente en la ciudad de Uttarakhand, con la participación de alrededor de 500 agentes del turismo 'premium' y del segmento de reuniones y congresos.

Las reuniones programadas han permitido a las empresas andaluzas presentar su oferta en un mercado que dedica "gran parte de su presupuesto a alojamientos de categoría superior, actividades relacionadas con la gastronomía, compras y experiencias exclusivas y personalizadas".

Los clientes del emisor indio son viajeros que muestran especial interés por la cultura y el patrimonio, los pueblos blancos y la autenticidad cultural de Andalucía, así como "una gran afinidad con el flamenco y las experiencias inmersivas relacionadas con esta expresión artística".

Además, también con el objetivo de difusión del destino en Asia, la semana próxima Andalucía participa en otras jornadas de Turespaña en China, en la ciudad de Hangzhou. Se trata de un mercado con "elevada capacidad de gasto, que suelen desplazarse fuera de la temporada estival y demandan propuestas culturales, patrimoniales y gastronómicas".

Junto a estas actuaciones de largo radio, la acción promocional mantiene el contacto con los intermediarios de emisores más próximos, a través de encuentros como las jornadas profesionales que esta semana han recorrido Oporto y Lisboa para mostrar la oferta andaluza en el mercado luso.

Bajo este contexto, la pasada semana se llevaron a cabo también otras jornadas similares en Galicia, que reunieron a 50 empresas andaluzas con unos 200 agentes de viajes en tres ciudades para difundir la propuesta del destino en el emisor nacional.